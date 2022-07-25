【網球新星】黃澤林感激港人支持目標戰巴黎奧運　回港最想飲茶食叉燒飯

▲ 兩項青少年大滿貫冠軍得主黃澤林。（陳永康攝）

早前歷史性成為香港首位2項大滿貫得主的網球手黃澤林（Coleman），剛在英國完成溫布頓青年組賽事回港休息。離港比賽一年多，Coleman坦言「好掛住香港」，回港最想飲茶及食叉燒飯。

▲ 網球手黃澤林Coleman。（陳永康攝）

剛完成隔離的Coleman今早（25）與傳媒分享過去一年的心路歷程。他形容是奇蹟的一年，自去年5月30日離港備戰法網及溫布頓，雖成績一般，但對他而言已有小突破。至去年9月的美網賽事，Coleman本身未能參與雙打賽事，但因有球手臨時退賽而頂上賽事，他形容每一場賽事都十分驚險，亦與拍檔愈見默契，最後亦憑士氣奪冠。今年1月Coleman與拍檔般奴殺入澳網男雙決賽，亦成功奪冠。

▲ （陳永康攝）

早前的溫布頓網球錦標賽青年組八強止步，但已創他在大滿貫賽事青年組男單的最佳成績，Coleman表示在自己草地上打球很有爆炸力，發揮不錯，亦以放鬆心態比賽，對刷新個人新紀錄感到很開心。 他說，一般青年賽觀眾不多，對於有大批香港人到場支持感到意外，亦是其爭勝的動力。

回到香港，他說很想念在港的家人及朋友，「喺歐美太耐，好耐冇得講廣東話」，希望多點陪伴家人及逛商場，亦很掛念香港美食，笑言最想飲茶及吃叉燒飯。而他在港期間亦會於清水灣鄉村俱樂部訓練，以保持狀態。

Coleman8月中將赴西班牙打職業賽，之後會代表香港去台灣打台維斯盃，有信心可以保持水準。談及未來目標，他最希望可繼續在大賽中保持勇態，亦希望2024年巴黎奧運可代表香港出賽。

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記者：蘇文軒