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【中一派位】4.9萬學童參加升中派位　94%獲派首3志願創歷年新高

社會 13:25 2022/07/25

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明日（26日）是升中派位放榜日，派位滿意率高達94%。（資料圖片）

升中派位結果明日（26日）揭盅，隨著適齡學童人口下降，教育局局長蔡若蓮今日（25日）表示，今年有逾4.9萬學生參加升中派位，獲自行分配學位及統一派位階段獲派首3志願學校的學生人數合計，整體滿意率為94%，並呼籲家長於周四、五（28及29日）陪同子女到獲派學校註冊。

翻查資料，今年升中派位滿意率較去年92％，上升2個百分點，更創歷年新高。

因應學額供過於求，學界預計學生「叩門」（申請候補學位）流動更大，有中學將縮短面試時間，並呼籲家長選校勿好高騖遠（詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅、黃悅晴

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