【中一派位】94%升中學童獲派首3志願創新高　蔡若蓮料音樂椅效應減到最低

▲ 明日（26日）是升中派位放榜日，派位滿意率高達94%。（資料圖片）

升中派位結果明日（26日）揭盅，教育局今日（25日）公布，今年有逾4.9萬名學生參加升中派位，整體派位滿意率為94%，按年升2個百分點，更創歷年新高，教育局局長蔡若蓮相信音樂椅效應會減到最少。所有參加派位小六生，須於明日回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並在周四或周五（28日或29日）前往獲派中學註冊；如家長在選校表格有填寫手提電話號碼，明日可透過電話短訊（SMS）得知派位結果。

「大抽獎」71%學生獲派首志願

隨著適齡學童人口下降，教育局指2022年度有49,448名學生參加中學學位分配辦法，按年急挫2,607、跌幅5.01%。

透過俗稱「大抽獎」的統一派位階段獲派學位的學生當中，89%獲派首3個志願學校，71%學生更獲派首志願學校，分別比去年87%及67%為高；至於獲自行分配學位的學生當中，66%獲派首志願學校。

蔡若蓮：音樂椅效應會減到最少 局方密切留意中學情況

蔡若蓮今午出席立法會後率先公布派位滿意率，並預計音樂椅效應會減到最少。她說，會密切留意學生人數情況，特別關注中學情況，因新高中課程要有足夠學生人數才能開夠選修科數目，以滿足學生不同學習需要，

貿貿然唔計學生人數，只將班級維持，其實對同學學習質素會有一定影響。

對於人口急跌，中學校長、立法會議員鄧飛建議港府引入香港境外學生，蔡若蓮稱實際操作有困難，強調基礎教育主要服務本地學童（詳情即看：【下一頁】）

有中學將縮短面試時間 籲家長選校勿好高騖遠

因應學額供過於求，學界預計學生「叩門」（申請候補學位）流動更大，有中學將縮短面試時間，並呼籲家長選校勿好高騖遠（詳情即看：【下一頁】）

教育局呼籲家長及學生以平常心面對派位結果，強調學生學習成效並非只取決於所獲派學校，更重要是他們是否在學習中積極進取，家長亦應繼續支持和鼓勵子女，避免個人期望加重子女負擔。

周四至周五註冊 家長未能親身或授權辦理須通知就讀小學

倘學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關學生家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續；若家長或監護人有實際困難未能親自或授權代表辦理，須事先與學生就讀小學聯絡，學校會將有關學生的「入學註冊證」送交教育局學位分配組，以便通知所獲派中學並作出註冊安排，否則會被視為放棄獲派學位。

教育局提醒，由於學校已於2月24日起實施「疫苗通行證」安排，除獲豁免人士外，所有教職員、在校園內提供服務人士及訪客等，均須出示疫苗接種紀錄以作「疫苗通行證」之用，並必須使用」安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入學校。如公布派位結果當日或在註冊日期內，天文台發出熱帶氣旋警告信號或暴雨警告信號，校方及學生家長應留意電台及電視台宣布的特別安排。

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記者：馮琪雅、黃悅晴