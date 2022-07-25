  • 35°C
香港時間 : 2022725日 (週一) 14:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人口急跌】蔡若蓮：引入境外學生實際操作有困難　強調基礎教育主要服務本地學童

社會 13:32 2022/07/25

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

本港適齡學童人口下跌，對於有意見認為港府可引入香港境外學生，讓他們自資全費來港讀書，教育局局長蔡若蓮今（25日）強調，本港基礎教育主要服務對象聚焦本地學童，如引入境外學生實際操作有一定困難，社會需時討論及達成共識。

本身是中學校長的立法會議員鄧飛日前建議，可引入東南亞或內地學生，自資全費於本港學校就讀，可先由私立及直資學校做起，再探討擴展至津校。蔡若蓮今於立法會出席會議後回應，本港的基礎教育主要針對的服務對象是本地學童，而有關建議實際操作上都有一定困難，由於學生年紀輕，要同時考慮配套、學照顧、宿舍供應等問題。她又說，因社會上有不同意見，要一段時間去討論及達成共識。

另外，香港中學議會及18區中學校長會聯席早前去信教育局，建議維持全港中學核准班級數目及每年下調每班派位人數。蔡若蓮說，教育須為學生福祉為最優先，而新高中下要有足夠學生學校才能提供不同選修科目，滿足學生不同需要，認為如因學生人數不足就維持班級數，對保證學習質素會有影響。她又提到，今年中一學生派位滿意率達94%，相信可將音樂椅效應減到最少。

本年度有4.9萬學童參加升中派位，94%獲派首3志願創歷年新高，詳情即看：【下一頁】

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【人口急跌】中學議會聯同中學校長會指「教育情勢險峻」　倡維持班級數作長遠規劃
15:53 2022/07/21
【人口急跌】中學議會聯同中學校長會指「教育情勢險峻」　倡維持班級數作長遠規劃
【中一派位】學生「叩門」成功率或增加　校長：家長選校勿好高騖遠
今日 06:00
【中一派位】學生「叩門」成功率或增加　校長：家長選校勿好高騖遠
【中一派位】4.9萬學童參加升中派位　94%獲派首3志願創歷年新高
今日 13:25
【中一派位】4.9萬學童參加升中派位　94%獲派首3志願創歷年新高

你可能感興趣

【人口急跌】中學議會聯同中學校長會指「教育情勢險峻」　倡維持班級數作長遠規劃
15:53 2022/07/21
【人口急跌】中學議會聯同中學校長會指「教育情勢險峻」　倡維持班級數作長遠規劃
【中一派位】學生「叩門」成功率或增加　校長：家長選校勿好高騖遠
今日 06:00
【中一派位】學生「叩門」成功率或增加　校長：家長選校勿好高騖遠
【中一派位】4.9萬學童參加升中派位　94%獲派首3志願創歷年新高
今日 13:25
【中一派位】4.9萬學童參加升中派位　94%獲派首3志願創歷年新高
小學 蔡若蓮 中小學教育 升中派位 學校 中學 教育局 人口

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【林志穎車禍】陳若儀首發文談丈夫現況　林志穎太太報平安：感恩大家關心
19:56 2022/07/24
【林志穎車禍】陳若儀首發文談丈夫現況　林志穎太太報平安：感恩大家關心
【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　
21:09 2022/07/24
【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇
09:20 2022/07/23
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇