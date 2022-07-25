【人口急跌】蔡若蓮：引入境外學生實際操作有困難　強調基礎教育主要服務本地學童

▲ 教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

本港適齡學童人口下跌，對於有意見認為港府可引入香港境外學生，讓他們自資全費來港讀書，教育局局長蔡若蓮今（25日）強調，本港基礎教育主要服務對象聚焦本地學童，如引入境外學生實際操作有一定困難，社會需時討論及達成共識。

本身是中學校長的立法會議員鄧飛日前建議，可引入東南亞或內地學生，自資全費於本港學校就讀，可先由私立及直資學校做起，再探討擴展至津校。蔡若蓮今於立法會出席會議後回應，本港的基礎教育主要針對的服務對象是本地學童，而有關建議實際操作上都有一定困難，由於學生年紀輕，要同時考慮配套、學照顧、宿舍供應等問題。她又說，因社會上有不同意見，要一段時間去討論及達成共識。

另外，香港中學議會及18區中學校長會聯席早前去信教育局，建議維持全港中學核准班級數目及每年下調每班派位人數。蔡若蓮說，教育須為學生福祉為最優先，而新高中下要有足夠學生學校才能提供不同選修科目，滿足學生不同需要，認為如因學生人數不足就維持班級數，對保證學習質素會有影響。她又提到，今年中一學生派位滿意率達94%，相信可將音樂椅效應減到最少。

本年度有4.9萬學童參加升中派位，94%獲派首3志願創歷年新高，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴