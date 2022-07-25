【白色強人II】上輯結局中槍後生死未卜　李佳芯遇害前錄音曝光超感人

▲ 李佳芯於《白色強人II》以「聲演」回歸。

醫療劇《白色強人II》於今晚（25日）首播，除原班人馬郭晉安、馬國明、唐詩詠等參演外，更有新加盟的陳豪及胡定欣，卡士強勁。

而劇迷一直關注李佳芯飾演的Kennis會否回歸，而近日內地網站一連首播4集，當中第二集裡有李佳芯的聲演獨白，內容更頗催淚。

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今晚首播的《白色強人II》第1集劇情緊湊，開首已講述明成北醫護人員搶救傷者。

此外「升呢」為院長的YT （郭晉安飾）倡議「全面開放藥物名冊草案」，跟新加盟的葉晴 （胡定欣飾）角力。

至於上輯生死未卜的Kennis（李佳芯飾），於《白色強人II》第二集會有其「聲演」，當年《白色強人》結局尾段，講述患上心臟腫瘤的李佳芯做完手術後，未有回到明成北醫院做醫生，反而去當無國界醫生。

▲ 2019年，李佳芯有份參演《白色強人》。

Kennis原本打算請假回港，但突然間大批持槍軍人殺入救護營地，李佳芯所演的Kennis即對軍人說：「這裡是聯合國醫院，根據日內瓦合約，你地不可以帶武器入來。」

之後軍人恐嚇說：「不要挑戰我耐性，把軍人交出來，我數三聲，否則我開槍。」被槍指嚇的Kennis未有畏懼，反而說：「我都說了，這裡只有病人。」，軍人問她究竟是甚麼人，她即說：「我是一個醫生。」最後以一個遠鏡配合一下槍聲作結，為第二輯留下伏線。

而當年李佳芯曾在big big channel開直播，為大家解除對劇情的疑慮，當時她說：「呢個係一個open ending，有冇死我自己都唔知！其實我係搶咗槍之後，對住佢哋亂槍掃射！」

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唐明做寡佬？

在《白色強人II》裡，交代Kennis已失去蹤影兩年，而其閨蜜Zoe（唐詩詠飾）一直未肯跟唐明（馬國明飾）復婚。為的是等Kennis回來當伴娘。

唐明於第2集問Zoe︰「兩年啦，中國領事館同嗰邊反政府軍都周旋咗咁耐都冇消息，我知好難接受，但你真係覺得Kennis仲可以返嚟咩？」

不過Zoe相信好姊妹會返來，她對唐明說︰「我條伴娘裙係留畀佢㗎，冇佢其他人唔准著。」唐明再問︰「咁如果佢真係返唔到嚟？」Zoe答︰「咁你陰功啦，做寡佬啦！」

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李佳芯聲演

其後Zoe翻聽Kennis出事前的錄音，而這段錄音由李佳芯聲演：「Zoe，Kennis呀！你知唔知呢我頭先訓覺發夢嗰陣夢見啲咩呀？我夢到我結婚嗰日着住婚紗走入教堂，仲有一個細佬女幫我住花女，原來嗰個係你同唐明個女嚟㗎！」

她續說：「咁即係話，我唔會有事，我仲可以有命走住教堂，我仲可以有命睇住你同唐明結婚生仔，不過你千奇唔好話俾你未來老公聽喎，OK？」，只見Zoe聽完錄音眼泛淚光，似乎很掛念這位好姊妹，這一幕非常感人。