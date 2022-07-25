【酷熱天氣】巴士車廂現黑色内衣疑乘客遺漏　網民：熱到咁咩？

▲ 有網民拍到巴士上層有女性內衣掛在座位上。

本港酷熱天氣持續，昨日更錄得最高氣溫36.1度，是有紀錄以來7月份最高氣溫。有網民在巴士上拍到有乘客遺漏內衣物品，更把內衣掛在座位之間，實在令人感到尷尬，帖文更引起大批網民分享及討論！

▲ 巴士車廂內有女性內衣掛在坐位間。（圖片來源：Facebook群組：香港突發事故報料區）

有網民於Facebook群組「香港突發事故報料區」發文分享一張相片，相片可見在巴士上層中有人遺漏了內衣，並把內衣掛在座位之間，令網民不禁問道：「唔係熱到要咁做啊？」，該名網民指該巴士是「城巴5X往東行」，事件：「疑似乘客遺漏個人物品。」。

帖文一出，立即引起網民熱議，大批網民搞笑留言：「條線又唔係去海灘喎」、「眼罩！好普通啫！用嚟塞車時小睡用。」、「熱到咁」、「聞一聞醒腦提神」、「巴士激戰」、「後面仲有件衫喎」，亦有網民提出疑問，「熱到咁咩？」、「人呢？」。

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責任編緝：蕭雅文