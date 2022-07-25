【MIRROR演唱會】九巴於騷後開辦11條特別線　MIRROR應援巴士每晚接鏡粉回家

人氣男團MIRROR萬眾期待的首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》將於今晚開鑼，是次演出有如「鏡粉」的嘉年華一樣，周邊推出了不少應援禮物和活動。

為配合是次一連12場的紅館騷，九巴一如既往在騷後安排了特別班次的巴士，接送鏡粉安全回家。

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由姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、邱傲然（Tiger）、李駿傑（Jeremy）與王智德（Alton）組成的男子組合MIRROR，由今晚起於紅館舉行12場演出會。

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▲ （instagram圖片）

九巴為配合MIRROR的演唱會，於7月25至31日、8月2日至6日，特別開辦11條特別線，在演唱會結束後約15分鐘由暢運道停車場（紅館綠閘對開）開出。

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體貼的九巴更特意為觀眾準備神秘驚喜，演唱會舉行期間每晚都有不同MIRROR成員的應援巴士接載觀眾回家，為「鏡粉」提供多一個打卡熱點。

▲ Frankie的生日專車。（instagram圖片）

11條九巴特別路線如下︰

36R：往石圍角（經葵芳、葵興、石籬、石蔭、安蔭、梨木樹、象山）

41R：往長青邨（經大窩口、荃灣市中心、福來邨、長安、青衣邨、長康）

87R：往烏溪沙站（經沙田第一城、濱景花園、富安花園、馬鞍山）

98R：往坑口（北）將軍澳醫院（經秀茂坪、寶達、康盛花園、翠林、景林、厚德）

215R：往順天（經觀塘、藍田、油塘、碧雲道、安達、安泰）

224R：往黃大仙（經德朗、啟業、彩虹、慈雲山、竹園、樂富）

259R：往屯門碼頭（經屯門公路轉車站、屯門市中心、安定、友愛、豐景園、新屯門中心、蝴蝶邨）

260R：往兆康苑（經屯門公路轉車站、屯門市廣場、新墟、大興、良景、寶田）

269R：往天恆邨（經大欖隧道轉車站、YOHO MALL、元朗大馬路、天耀、天瑞）

270R：往聯和墟（經大欖隧道轉車站、新田運輸交匯處、上水站、嘉盛苑、粉嶺站、華心邨、粉嶺中心）

271R：往太和（經廣福、寶鄉橋、大埔中心、怡雅苑、富亨）

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鏡粉預告

跟據一眾鏡粉後援會的預告，其中隊長Lokman、Tiger及Frankie的應援巴士外觀已經曝光，Lokman的巴士將會行駛演唱會期間特別路線87R，由紅館前往烏溪沙站；而Tiger的應援巴士則會行駛演唱會期間特別路線271R，由紅館前往太和。

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在開騷期間撞正生日正日（7月29日）的Frankie，亦獲粉絲安排234X、由尖沙咀東 (麼地道) 來往荃灣 (灣景花園）的路線，相信在騷後亦會被調派成為演唱會特別路線的專車。