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【保就業2022】逾15萬名僱主取得5月工資補貼　涉及130萬名僱員

社會 15:08 2022/07/25

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政府公布新一期保就業計劃獲批名單。(資料圖片)

政府今日（25日）公布新一期保就業計劃獲批名單，「2022保就業」計劃秘書處更新領取5月及6月工資補貼的僱主名單，約15萬3千名僱主取得5月份工資補貼，涉及逾100億元及130萬名僱員。至於6月份，約有13萬5千名僱主已領取工資補貼，涉及85億元和約110萬名僱員；涉及的僱主與僱員人數以及補貼金額都較5月少，其中僱員人數減少20萬人。

當局公布的資料顯示，領取上限800萬元補貼的企業，包括永旺（香港）百貨有限公司、大家樂企業有限公司、周生生珠寶金行有限公司、周大福珠寶金行有限公司、城巴有限公司、德勤諮詢（香港）有限公司、DHL EXPRESS 敦豪國際速遞（香港）有限公司及艾奕康有限公司、安永會計師事務所等。

 

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責任編輯：余思嵐

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