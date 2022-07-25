【上訴得直】3歲男孫泳池溺斃祖父忽略罪成上訴得直　法官指祖父遺憾一生

▲ 3歲男孫泳池溺斃祖父忽略罪成上訴得直，法官指祖父遺憾一生。（資料圖片）

3歲大男童於祖父母位於大埔康樂園住所的吹氣泳池嬉水期間，要求脫氣充氣手袖，7旬祖父批准及繼續看管男孫。惟祖父其後「瞌著咗」，男孫最終被發現於大池底，經急救後不治。祖父其後被裁定對所看管兒童忽略罪成判緩刑，祖父提出上訴，高院法官今（25日）頒下判詞裁定上訴得直。法官認為原審裁判官推斷上訴人事發時意識到自己有瞌睡的風險，仍執意冒險將男置於溺水風險，結論並不穩妥，裁定上訴得直，攔置定罪，並指本案屬不幸意外，相信令上訴人遺憾一生。

上訴人李群超，事發於2020年6月22日，上訴人與妻子及兩名到其住所留宿的孫兒於吹氣泳池嬉水。祖母與孫女先返回獨立屋洗澡，3歲男孫則在吹氣泳池嬉水，上訴人則坐在椅子看管。其間男孫因不方便活動而要求脫水吹氣手袖，祖父批准，並續於距離吹氣泳池約8至10米距離的椅子看管男孫。

惟上訴人期間「瞌著咗」，醒來後發現男孫不知所蹤，以為他已上樓與祖母一起，最終於大池底發現男孫，經急救後不治。祖父經審訊後，被裁定對所看管兒童忽略罪成，被判監2個月，緩刑18個月，上訴人就定罪提出上訴。

法官於判詞中指，本案的關鍵是上訴人是否知道男孫有溺水的風險，但仍做了一個有意識的決定冒險行事，而決定是否不合理。法官認為關鍵在於上訴人是否有可能真誠地相信，他於8 至10 米外觀察已經足夠確保男孫的安全，若有這個可能，上訴人便不應被定罪。

法官同意若讓1名幼童在沒有成人看管的情況下獨自嬉水，可能構成「罔顧」他溺水的風險。但正如上訴一方所指，任何活動都有風險，但並不是讓兒童進行有風險的活動便是不合理，構成法律上的「罔顧」。法律不可能要求「零風險」，也不要求兒童監管者百分之一百排除任何可以想像到的風險。法官因此認為以上裁斷，均足以使上訴人的定罪變得不安全及不穩妥。

至於於上訴人是否意會到自己會「瞌著」而不能看管男孫，法官指案中證據未能直接證明上訴人主觀地知道自己有瞌睡的危險，裁判官是依靠推論上訴人當時有此認知。法官指裁判官有權就上訴人證供的不同部分給予不同的比重，但不代表可以斷章取義。

法官接納上訴一方陳詞所指，一個對孫兒愛護有加的祖父，若真的意會到孫兒有溺水的風險，又意識到自己有瞌睡的風險，是否還會冒險忽略他，法官因此認為裁判官推定上訴人事發時意識到自己有瞌睡的風險，結論並不安全及穩妥的。

法官同意上訴一方所指，本案唯一可能被視為「忽略」的情節，是上訴人瞌睡導致不能看管男孫。但這並不足以構成控罪，因須考慮上訴人當時是否意識到自己有機會瞌睡，而仍執意地冒險，將男孫置於溺水的風險。

法官形容本案是一件非常不幸的意外，並對上訴人一家的遭遇深表同情，相信是次意外足以令到上訴人遺憾一生，甚至難以面對家人。然而，上訴人是否須負上刑責，必須依據法理及證據作決定，法官因此裁定上訴得直，並將判刑擱置。

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記者：林育慧