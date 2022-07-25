  • 35°C
香港時間 : 2022725日 (週一) 16:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串謀詐騙】2名連鎖免稅店前高層採購千萬元紅酒涉詐騙　遭廉署起訴

社會 15:18 2022/07/25

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

廉署起訴兩名連鎖免稅店前高層採購2,600萬元紅酒涉詐騙。(資料圖片)

廉政公署今日（25日）落案起訴兩名連鎖免稅店前高層人員串謀詐騙，控告二人涉嫌從法國供應商購入瓶裝紅酒，抬高價錢逾1,200萬元後，以2,600萬元將紅酒轉售給該連鎖免稅店。兩名被告已獲廉署准予保釋，星期三（27日）在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。
 
被告歐子琪，68歲，天傳有限公司（天傳）前營銷採購總監；及劉樹賢，75歲，天傳前總經理，同被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。
 
案件涉嫌於2004年8月至2011年5月期間發生，當時天傳以「Free Duty」商號銷售免稅品。歐子琪是天傳營銷採購部主管，該部門負責尋覓煙酒貨源，供「Free Duty」店舖銷售。一間法國酒廠是天傳其中一家瓶裝紅酒供應商。
 
控罪指兩名被告涉嫌與一名天傳前行政總裁及歐子琪一名前屬下買手串謀詐騙天傳，即不誠實地致使天傳向輝添發展有限公司（輝添）和萬好貿易有限公司（萬好）而非上述法國酒廠發出瓶裝紅酒購買訂單，因而誘使天傳以被抬高的價錢購買該些紅酒。
 
天傳在上述期間向輝添及萬好發出56張瓶裝紅酒購買訂單，涉款共逾2,600萬元。輝添及萬好涉嫌以逾1,400萬元從上述法國酒廠購入紅酒，抬高價錢後把紅酒轉售給天傳，致使天傳多付逾1,200萬元。
 
廉署調查發現，案發時劉樹賢及其女兒分別是萬好及輝添的唯一股東兼董事，但劉樹賢被指從沒有向天傳披露他與該兩間公司的關係。
 

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【晴朗酷熱】天氣熱行山體力消耗快　雷雄德：懂得放棄勿「搵命博」
今日 10:20
【晴朗酷熱】天氣熱行山體力消耗快　雷雄德：懂得放棄勿「搵命博」
【檢疫酒店】政府新增往檢疫酒店自費點對點交通　100輛的士朝8至凌晨2時服務
今日 10:08
【檢疫酒店】政府新增往檢疫酒店自費點對點交通　100輛的士朝8至凌晨2時服務
【酷熱晴朗】天文台連續10日發酷熱天氣警告　上水今午達39度
今日 10:54
【酷熱晴朗】天文台連續10日發酷熱天氣警告　上水今午達39度
【酷熱天氣】預料未來會更熱　天文台前台長：本港要「打風」降溫
今日 11:42
【酷熱天氣】預料未來會更熱　天文台前台長：本港要「打風」降溫
【澳門疫情】澳門連續兩日社區清零　周日前續須全民快測
今日 12:25
【澳門疫情】澳門連續兩日社區清零　周日前續須全民快測
【網球新星】黃澤林感激港人支持目標戰巴黎奧運　回港最想飲茶食叉燒飯
今日 13:22
【網球新星】黃澤林感激港人支持目標戰巴黎奧運　回港最想飲茶食叉燒飯
【中一派位】4.9萬學童參加升中派位　94%獲派首3志願創歷年新高
今日 13:25
【中一派位】4.9萬學童參加升中派位　94%獲派首3志願創歷年新高
【保就業2022】逾15萬名僱主取得5月工資補貼　涉及130萬名僱員
今日 15:08
【保就業2022】逾15萬名僱主取得5月工資補貼　涉及130萬名僱員

你可能感興趣

【晴朗酷熱】天氣熱行山體力消耗快　雷雄德：懂得放棄勿「搵命博」
今日 10:20
【晴朗酷熱】天氣熱行山體力消耗快　雷雄德：懂得放棄勿「搵命博」
【檢疫酒店】政府新增往檢疫酒店自費點對點交通　100輛的士朝8至凌晨2時服務
今日 10:08
【檢疫酒店】政府新增往檢疫酒店自費點對點交通　100輛的士朝8至凌晨2時服務
【酷熱晴朗】天文台連續10日發酷熱天氣警告　上水今午達39度
今日 10:54
【酷熱晴朗】天文台連續10日發酷熱天氣警告　上水今午達39度
罪案 廉政公署 普通法 採購 法國 欺詐罪

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【林志穎車禍】陳若儀首發文談丈夫現況　林志穎太太報平安：感恩大家關心
19:56 2022/07/24
【林志穎車禍】陳若儀首發文談丈夫現況　林志穎太太報平安：感恩大家關心
【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　
21:09 2022/07/24
【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇
09:20 2022/07/23
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇