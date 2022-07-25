【非法集結】涉參與中環非法集結受審　控方指兩被告曾擲磚於馬路

▲ 兩學生區域法院否認控罪，案件開審。(資料圖片)

兩學生涉於2019年響應網民號召，參與中環「和你Lunch」，期間拋擲磚塊於馬路上，各被控1項非法集結罪及1項在非法集結中使用蒙面物品罪。兩學生今（25日）於區域法院否認控罪，案件開審。控方開案陳詞指，兩段片段分別拍攝到兩名男生投擲磚塊於馬路上，兩人亦分別在中建大廈被截停，其中1人當時攜有片段中戴上的灰黑色口罩。

兩名被告為譚家樑（20歲，學生）及周柏希（21歲，學生），今分別否認1項非法集結罪，以及1項在非法集結中使用蒙面物品罪，案件開審。

控方開案陳詞指，案發於2019年11月13日上午或之前，有人於網上呼籲群眾正午到中環等地區參與名為「和你Lunch」 的示威集結。當日約正午時分，示威者開始在中環畢打街非法聚集和佔據馬路，部分人穿一般上班服裝，其他人則穿黑色或白色衣服並戴上口罩，並叫喊辱罵性口號。他們隨後開始移往附近的街道及行車路堵路。

控方續指，在防暴警察到場後佈防後，示威人數越來越多，其中有示威者在畢打街與德輔道中交界、畢打街與干諾道中交界築起傘陣及路障，與警方對峙。

控方續指，警方在下午1時許開始清場行動，往示威者防線進逼。示威者沿畢打街往皇后大道中方向逃跑，結果多人在畢打街不同地點被警方截停制服，包括兩名被告。

控方續指，新聞片段拍攝到面戴灰黑色口罩的首被告，在干諾道中東西行線之間的康樂廣場的行車路上擲下了1塊磚頭。警方採取驅散行動後，首被告在中建大廈外被截停，他當時身穿黑色短袖衫，攜有灰黑色口罩，頸上掛着黑色泳鏡及黃黑色護目鏡。

控方續指，附近閉路電視片段顯示面戴口罩的次被告與1名女子步行至德輔道中，並從袋中取出磚頭拋擲在馬路上。至於周亦在中建大廈外被截停，當時身穿黑色短袖衫，並藏有1對「3M」橙灰色手套。

案件今午續。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟