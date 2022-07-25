【林志穎車禍】家屬開記招稱謝救命恩人　林志穎現時清醒可簡單對話

台灣藝人林志穎於7月22日與兒子Jenso在桃園市蘆竹區中正北路一帶發生車禍，當日撞車後，林志穎座駕立刻起火全毀，幸在場人士把父子拉出車外。但林志穎全身多處受傷、骨折，急送往林口長庚醫院治療。

今日（7月25日），林志穎弟弟林志鑫和經理人阿任在下午2時在林口長庚醫院召開記者會。

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林志鑫表示，林志穎目前狀況逐漸好轉，接下來準備手術，並在記者會上對車禍意外發生時多位協助救援途人致謝，感恩稱途人為「英雄」，並說等待林志穎身體狀況穩定後，家人會親自拜訪道謝。

同時，經理人透過社交平台發出聲明全文，對外說明林志穎的狀況。

▲ 林志穎所駕汽車出事後即時起火。（爆廢公社）

在聲明中，經理人指，林志穎一家人不想再浪費社會資源，因此這次是最後一次公開對外說明，聲明如下：

謝謝各位這幾天的關心，也辛苦大家了，今天針對幾件事情與大家說明： 首先還是要向第一時間將林志穎先生與兒子Jenson救起的民眾致上最深的謝意，目前我們也在這幾天陸續聯絡救命恩人，已經由經紀人與家人親自或透過他人表達由衷感謝之意，這段期間若有造成您們的困擾，深感抱歉，我們目前與志穎的救命恩人保持聯繫，待志穎的身體狀況穩定，志穎的家人也會親自拜訪道謝。 針對志穎目前的狀況已經逐漸好轉，他目前的意識是清楚的，也能夠進行簡單對話，接下來在長庚醫療團隊的專業評估下，將進行相關的手術，很抱歉手術的內容暫時無法跟大家說明，後續志穎也會需要一些時間修復與靜養。 對於近期新聞與網路討論事發經過眾說紛紜，目前也只有當事人志穎最清楚，我們也有嘗試詢問志穎，但因他目前的身體狀況仍然無法完整拼湊意外發生的經過，後續會等到志穎狀況好轉後，會再與相關單位進行說明。 最後，與志穎及家人討論過後，志穎並不想浪費太多社會資源在關注他的事情上，這段期間謝謝你們給他的鼓勵，這也是最後一次與大家說明志穎目前的狀況；也再次感謝第一時間救起志穎與Jenson的熱心民眾、還有永遠在第一線服務民眾的消防局，這次給予非常大幫助的長庚醫療團隊，還有最重要感謝所有關心志穎的朋友、歌迷、還有藝人們，另外也謝謝合作廠商能夠體諒志穎目前的狀況願意讓工作延後，謝謝你們。