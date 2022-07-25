李家超10.19發表首份施政報告　夥全體司局長拍片宣傳、預告落區

▲ 李家超夥拍一眾司局長全體列陣，宣傳施政報告公眾諮詢今日展開。（李家超Facebook）

特首李家超將於10月19日，發表上任後首份施政報告。他今日在社交網站上載宣傳片，夥拍一眾司局長全體列陣，宣布公眾諮詢今日展開，又透露會舉辦約30場諮詢會，強調要「與市民一起為香港開新篇」。

新班子上場不足一個月，李家超就找來全體司局長，拍攝施政報告公眾諮詢宣傳片。李家超強調：「我和我的團隊很高興能夠與市民一起為香港開新篇，我會在十月公布第一份施政報告，我會就選舉承諾和社會關心的議題，提出具體措施。」

在今次的宣傳片中，亦加插了李家超在競選期間的畫面，並播放他當選時曾經說過的說話：「能做事、做到事的政府，以結果為目標，做實事！」

他又邀請市民就施政報告提出意見：「你的意見，會幫助我們向前邁進，為市民謀幸福，為香港謀發展！」

至於在政府新聞處發放的新聞稿中，李家超重申其施政理念是以民為本，強調要「提升治理水平，增強發展動能，紓解民困，凝聚社會力量，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，共同建立和諧、多元、充滿機遇和發展的社會」。

政府透露，將舉辦約30場諮詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和市民對施政報告的意見和建議。當局又指，李家超和管治團隊亦會到社區，探訪市民和不同界別代表，以多元渠道吸納意見。

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