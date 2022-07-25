【11SKIES】航天城娛樂設施最快明年底開幕　焦點柏靈頓熊將進駐室内親子娛樂體驗

▲ 航天城娛樂設施最快明年底開幕，焦點柏靈頓熊將進駐室内親子娛樂體驗。

位於香港國際機場航天城的11 SKIES落成後將成為是全港最大型的一站式遊樂零售商業新地標，以學習、探索、歷奇、沉浸式體驗為主題，可以全天候開放給不同年齡客群。

11 SKIES由新世界發展投資逾 200 億港元建造，總樓面面積達 380 萬平方呎，將設有全港最大室内遊樂空間，包括 8 大首度亮相香港的世界級娛樂設施，樓面面積逾 57 萬平方呎。

當中 4 項娛樂設施，包括香港首個飛行影院 Timeless Flight Hong Kong、韓國最大沉浸式多媒體藝術博物館 ARTE MUSEUM、區内首個以柏靈頓熊為主題的室内親子娛樂體驗 Paddington™ Play Experience，以及大中華區首個 KidZania 趣志家兒童職業體驗樂園，預計於 2023 年底至 2024 年初陸續登場。

焦點遊樂設施：

1. Timeless Flight Hong Kong

全港首間 4D 動感飛行影院，將香港日與夜的美景展現於高達 13 米的球形螢幕上。項目更運用 4D 動感技術及全港獨有、備有六個角度的動態模擬座椅，讓賓客可跟隨畫面進行擬真感極高的速降、爬升、俯瞰、仰翻、旋轉、飛越等連串動作。

2. ARTE MUSEUM

K11 集團與韓國藝術科技先驅 d’strict 合作，攜手透過投影技術及數碼藝術與音效，將韓國最大型沉浸式多媒體藝術博物館 ARTE MUSEUM 帶進 11 SKIES，成為大中華區首間體驗館。11 SKIES 還設有香港獨有的主題展覽。

3. KidZania Hong Kong 趣志家

新設於 11 SKIES 的香港體驗樂園樓高三層，塑造出一個小城市縮影，為幼兒至 14 歲兒童提供約 50 款職業體驗， 例如消防員、醫護人員、飛行員實習生等，還有讓小朋友發揮創造力的科學家、汽車設計師、珠寶設計師等職業。

4. Paddington™ Play Experience

柏靈頓熊即將到訪 11 SKIES，設立區内首個以柏靈頓熊為主題的室内親子娛樂體驗 Paddington Play Experience。4 至 12 歲兒童可以在此發掘「寓教於樂」 的獨特體驗，並與柏靈頓熊展開樂而忘返的學習旅程。

除一系列互動遊樂設施，11 SKIES引入超過 800 間商舖，提供逾 120 種餐飲概念。項目亦包括總樓面面積達 57 萬平方呎的三幢甲級辦公大樓「K11 ATELIER 11 SKIES」，已於今年 7 月落成並陸續入伙。

11 SKIES 毗鄰香港國際機場及港珠澳大橋兩個重要口岸，與大灣區其他城市緊密連接，構成 1.5 小時生活圈，將成為大灣區旅遊新地標。11 SKIES的本地 交通網絡亦相當完善，以行人天橋接駁亞洲國際博覽館，從機場二號客運大樓亦可經全天候行人天橋抵達，兼有多種交通方式包括巴士、小巴、的士及旅遊巴等均可從各區輕鬆直達。

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記者：黃穎津