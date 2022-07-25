【學校爆疫】增逾千宗學校呈報陽性個案　九龍華仁書院排球班及歌唱班有多人染疫

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。（陳靜儀攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（25日）下午出席疫情記者會。

今日新增4,130宗確診個案，包括3,906宗本地個案、224宗輸入個案，另錄3宗離世個案。衞生署再收到649間學校呈報共1112宗確診個案，涉及941名學生和171名教職員，每日呈報220至230宗個案，過去7日有430間學校有兩宗以上的確診個案，當局建議有8間學校個別班級停課一周。涉及的學校如下：

仁濟醫院羅陳楚思小學4B班25人中，有3人確診

李兆基中學1A班31名學生有4人確診

聖羅撒學校4B班有30學生有3人確診

保良局田家炳小學3B班、5C均有3人確診

可藝中學2C班4人確診

將軍澳官立中學3C班5人確診

循道衛理中學5B班4人確診

啟思小學1A班再多一名學生確診；5A3班有2名學生及1位老師確診

華仁書院5Y班再多一名學生確診，至今有4人確診，其中一人為歌唱班成員；今日再多十多人確診，個案涉及排球班及歌唱班中、高班，其中中班共有11人確診，高班有4人確診，上述學生分別來自11個班別

張竹君表示，學校的呈報個案趨勢與社區的情況相約，師生每日的快測可有效阻止學校的大型爆發，大部分學生只要個別班級停課亦沒有再現新增個案。她補充指，華仁書院的排球班有29人，其中4人確診，已要求排球班及歌唱班的其他學生要停課。

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記者：郭詩詩