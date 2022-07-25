  • 34°C
香港時間 : 2022725日 (週一) 18:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學校爆疫】增逾千宗學校呈報陽性個案　九龍華仁書院排球班及歌唱班有多人染疫

社會 16:52 2022/07/25

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。（陳靜儀攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（25日）下午出席疫情記者會。

今日新增4,130宗確診個案，包括3,906宗本地個案、224宗輸入個案，另錄3宗離世個案。衞生署再收到649間學校呈報共1112宗確診個案，涉及941名學生和171名教職員，每日呈報220至230宗個案，過去7日有430間學校有兩宗以上的確診個案，當局建議有8間學校個別班級停課一周。涉及的學校如下：

  • 仁濟醫院羅陳楚思小學4B班25人中，有3人確診

  • 李兆基中學1A班31名學生有4人確診

  • 聖羅撒學校4B班有30學生有3人確診

  • 保良局田家炳小學3B班、5C均有3人確診

  • 可藝中學2C班4人確診

  • 將軍澳官立中學3C班5人確診

  • 循道衛理中學5B班4人確診

  • 啟思小學1A班再多一名學生確診；5A3班有2名學生及1位老師確診

  • 華仁書院5Y班再多一名學生確診，至今有4人確診，其中一人為歌唱班成員；今日再多十多人確診，個案涉及排球班及歌唱班中、高班，其中中班共有11人確診，高班有4人確診，上述學生分別來自11個班別

張竹君表示，學校的呈報個案趨勢與社區的情況相約，師生每日的快測可有效阻止學校的大型爆發，大部分學生只要個別班級停課亦沒有再現新增個案。她補充指，華仁書院的排球班有29人，其中4人確診，已要求排球班及歌唱班的其他學生要停課。

最新影片：【湊得輕鬆啲】港媽愛姜濤重拾少女心追星　8歲仔從抗拒中文到學聽廣東歌

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

相關文章

【上訴得直】3歲男孫泳池溺斃祖父忽略罪成上訴得直　法官指祖父遺憾一生
今日 15:09
【上訴得直】3歲男孫泳池溺斃祖父忽略罪成上訴得直　法官指祖父遺憾一生
【串謀詐騙】2名連鎖免稅店前高層採購千萬元紅酒涉詐騙　遭廉署起訴
今日 15:18
【串謀詐騙】2名連鎖免稅店前高層採購千萬元紅酒涉詐騙　遭廉署起訴
【11SKIES】航天城娛樂設施最快明年底開幕　焦點柏靈頓熊將進駐室内親子娛樂體驗
今日 15:43
【11SKIES】航天城娛樂設施最快明年底開幕　焦點柏靈頓熊將進駐室内親子娛樂體驗

你可能感興趣

【上訴得直】3歲男孫泳池溺斃祖父忽略罪成上訴得直　法官指祖父遺憾一生
今日 15:09
【上訴得直】3歲男孫泳池溺斃祖父忽略罪成上訴得直　法官指祖父遺憾一生
【串謀詐騙】2名連鎖免稅店前高層採購千萬元紅酒涉詐騙　遭廉署起訴
今日 15:18
【串謀詐騙】2名連鎖免稅店前高層採購千萬元紅酒涉詐騙　遭廉署起訴
【11SKIES】航天城娛樂設施最快明年底開幕　焦點柏靈頓熊將進駐室内親子娛樂體驗
今日 15:43
【11SKIES】航天城娛樂設施最快明年底開幕　焦點柏靈頓熊將進駐室内親子娛樂體驗
公立醫院 環境衞生 張竹君 疫情 幼稚園 衞生防護中心 衞生署 中學 小學 特殊學校

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【林志穎車禍】陳若儀首發文談丈夫現況　林志穎太太報平安：感恩大家關心
19:56 2022/07/24
【林志穎車禍】陳若儀首發文談丈夫現況　林志穎太太報平安：感恩大家關心
【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　
21:09 2022/07/24
【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　
【珍奶奪命】16歲少年邊行邊飲珍珠奶茶　珍珠誤入氣管窒息搶救不治
今日 12:34
【珍奶奪命】16歲少年邊行邊飲珍珠奶茶　珍珠誤入氣管窒息搶救不治