【治安情況】上半年錄31,434宗罪案按年微升1.8%　警方歸咎詐騙案增多升幅逾4成

▲ 警方強調會竭盡全力打擊各種罪案。(資料圖片)

警方公布今年上半年治安情況，錄得整體罪案總數31,434宗，按年增加563宗；而暴力罪案減少569宗至4,084宗。警方指，整體罪案上升主要是詐騙案增加了3,000多宗。此外，勒索及兇殺案件亦錄得顯著升幅。今年上半年的整體破案率則為30.6%。

詐騙案件升幅顯著，由8,699宗增加至12,326宗，上升41.7%，逾7成與網上騙案有關。當中「網上購物騙案」（3,954宗）、「求職騙案」（1,706宗）、「投資騙案」（1,271宗）及「電話騙案」（786宗）錄得最大升幅，上升幅度為4成至約4倍。



至於「投資騙案」及「電話騙案」涉及的損失金額龐大，分別超過7億元及4億元，情況令人關注。「投資騙案」主要手法是「網戀投資騙案」及以虛假投資應用程式誘騙受害人，而「電話騙案」主要手法仍然是「假冒官員」及「猜猜我是誰」。 針對各類詐騙案件，警方一直採取情報主導的執法行動，過去半年瓦解多個詐騙集團，涉及超過1,000宗網「上購物騙案」、「網上求職騙案」、「網上投資騙案」、「電話騙案」等，拘捕超過250人，涉及騙款約5億元。反詐騙協調中心亦勸止超過300宗騙案受害人匯出騙款，並攔截超過7億元騙款。



多項主要罪案均則錄得顯著跌幅，而行劫、爆竊、強姦、傷人及嚴重毆打、搶掠、扒竊及車內盜竊的案件數字，更是自1977年有備存半年統計數字以來最低。今年上半年兇殺案有16宗，增加了6宗，當中11宗涉及家庭或親屬間的暴力，全部案件已被偵破。勒索案有921宗，比較去年同期增加30.3%，升幅主要來自「裸聊」勒索案件，增加了215宗，共708宗，學生仍然是最大（佔25%）的受害人群組，超過6成的受害人是30歲或以下。



虐兒案件有554宗，下跌百分之三。涉及侵害兒童性罪行及侵害兒童人身罪行的案件分別微升百分之0.4及下跌百分之5.9。



另外，2022年上半年因干犯刑事罪行而被捕的青少年（10至20歲）有1 245人，減少274人（-18%），下跌的罪案主要包括嚴重毒品罪行（145人）、刑事毀壞（144人）、店鋪盜竊（65人）等。然而，傷人及嚴重毆打（182人）、詐騙（102人）及非法會社罪行（65人）卻錄得升幅，顯示不法分子利用涉世未深的青少年干犯罪行的情況仍然令人關注。今年上半年就有九名13至14歲男學童被毒犯利用販運「冰」毒、可卡因、氯胺酮及大麻而被捕；55名12至16歲青少年，當中46名為學生，受損友的誤導和影響而參與包括「淋紅油」的非法收數活動；更有12名12至15歲女童，其中11人為學生，為賺快錢而被賣淫集團利用進行賣淫活動。



截至今年6月30日，警方共拘捕201人，當中超過一半已被檢控。警方稱，上半年香港的整體治安情況穩定，雖然大部分罪案均錄得下跌，詐騙案卻反為增加3 600多宗。警方呼籲各持份者及公眾繼續發揮關懷互助的精神，時刻提醒身邊友好和左鄰右里保持警愓，並積極舉報罪案，特別是詐騙案，與警方攜手防罪滅罪。警隊亦會繼續與市民同心抗疫，並會竭盡全力打擊各種罪案。

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責任編輯：蘇文軒