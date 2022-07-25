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【認知障礙】 朋友辭職照顧患認知障礙媽媽 方健儀：照顧者也要照顧自己

健康 16:40 2022/07/25

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照顧者要愛錫自己、欣賞自己、更要照顧自己。

我有一位官至管理層的朋友，有一天突然辭職，突然不再聚會，突然人間蒸發。朋友們都以為她準備移民，後來才知道，原來她要照顧剛確診患有認知障礙的媽媽。

朋友們議論紛紛，說她本應前途無限，但現在全身而退照顧家人，未免太大犧牲。我反而感受很深，因為十多年前住在佛山的嫲嫲亦患上認知障礙，當時爸爸一有時間便放下工作回鄉探望，十分疲憊。很記得爸爸憶述嫲嫲晚期跟他說︰「先生，你係邊位？」親母認不到自己，老爸很心痛，但因為珍惜所餘不多的相處時光，所以老爸堅持要多看望她。

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嫲嫲患病經歷令我想像過如果有遺傳因素，我雙親或我自己有認知障礙，大家如何互相照顧？像好友的情況，或許不想家人情況外傳，因此全身而退，封鎖自己，把重擔獨自扛，照顧病人時，自己身心也可能病倒。

最近看到新鴻基地產慈善基金及母校中文大學醫學院，一段精神科學系林翠華教授與認知障礙照顧者的簡短訪問，提到首先要多留意家中長者，若發現他們突然不會做日常瑣事，如錄影電視節目或打電話到超市訂貨，並非老友記必然的無記性，可能是認知障礙的先兆。

接下來是照顧者尋找幫手，先求醫診斷，再求人協助。所謂求人協助，是在社區層面尋找合適服務分擔照顧，坊間有些日間中心，有護士、物理治療師、營養師等幫忙，讓照顧者有適當的Me Time，紓緩壓力。我覺得很有意思，因為當家人患病，外界注意力往往落在病者身上而忽略了照顧者的需要。大家關心認知障礙，也要打破羞於求人的障礙。

借教授片尾的一句分享作結︰照顧者要愛錫自己、欣賞自己、更要照顧自己。

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原文刊於《晴報》，原題為照顧認知障礙 更要照顧自己

撰文 : 方健儀

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