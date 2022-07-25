【第五波疫情】今日新增4,130宗確診個案　本地感染佔3,906宗【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（林宇翔攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（25日）下午交代最新疫情。

本港今日新增4,130宗確診個案，本地感染佔3,906宗，另有224宗輸入個案。今日另增3宗死亡個案。

【16:45】

8間學校個別班級需要停課

仁濟醫院羅陳楚思小學4B班

順德聯誼總會李兆基中學

聖羅撒學校4B

保良局田家炳小學3B、5C班

嗇色園可立中學

將軍澳官立小學

藍田循道衞理小學

華仁書院5Y班停課一星期，再多1學生確診。

【16:40】

新增6間院舍出現確診個案，分別來自3間安老院舍及3間殘疾院舍。詳情即看：【下一頁】

【16:34】

沙田醫院外科病房一名病人確診，醫院其後再發現有男病人確診，年齡介乎69至83歲；亦有4名員工昨日確診。

【16:30】

昨新增3名病人離世，涉1男2女，年齡介乎71至96歲。其中2人來自院舍。

96歲女病人，無打針，患有糖尿病、腦退化、血壓高，入院時發燒嘔吐，血含氧量低，要氧器，肺情況惡化。

85歲女病，與家人同住，無打針，患有糖尿病、腦退化、血壓問題，有腦腫瘤轉移，因腎石尿道炎入院，留院期間病毒篩查確診，感染情況嚴重。

71男，患柏金遜症、慢性腎病，入院時有抽筋，其後驗出新冠陽性，被處方口服藥，惟其情況反覆

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記者：TOPick 港聞組