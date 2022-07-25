【第五波疫情】今日新增4,130宗確診個案　本地感染佔3,906宗【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（林宇翔攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（25日）下午交代最新疫情。

本港今日新增4,130宗確診個案，本地感染佔3,906宗，另有224宗輸入個案。今日另增3宗死亡個案。

【17:00】關慧敏指暫時沒有一刀切停探訪的打算

關慧敏指，明白探訪安排對病人康復好重要，當局會再在討論，暫時沒有一刀切停探訪的打算，只是病房若出現感染群組，該病房探訪安排會暫停。

【16:55】100輛抗疫的士司機須頻密做快測

的士業界以試辦形式安排100輛的士由今日起為抵港人士提供由機場前往指定檢疫酒店的接載服務。張竹君指，100輛抗疫的士司機有進行感染控制培訓，當局已預料會有司機接載有機會確診人士，並要求他們頻密做快測。

【16:50】醫管局或收緊探訪者核酸檢測要求

關慧敏指，因醫院出現不同感染群組，就探訪安排仍在討論階段，會參考社署探訪要求。她指收緊核酸檢測要求或對病人家屬帶來不便，當有危重情況，會彈性處理。探訪者可先做快測，再補做核酸。關慧敏稱，之後如有新進展會再向公眾報告。

【16:45】649間學校呈報共1,112宗確診個案

衞生署再收到649間學校呈報共1,112宗確診個案。8間學校個別班級需要停課。詳情即看：【下一頁】

【16:40】6間院舍出現確診個案

新增6間院舍出現確診個案，分別來自3間安老院舍及3間殘疾院舍。詳情即看：【下一頁】

【16:38】公立醫院加強員工檢測

關慧敏指，公立醫院已加強員工檢測。所有員工除每日快測外，在上星期醫院已安排須照顧較高感染風險的員工，如在腫瘤科、血科等病房工作的員工，每星期進行2次核酸檢測。過去1星期效果理想，及時找出一些確診個案。本星期措施將擴展至精神科及療養科病房。

此外，所有入院病人在入院後的第1日及第3日都須進行核酸檢測，如找出確診病人會即時隔離及跟進治療。

【16:34】沙田醫院外科病房現確診個案

沙田醫院外科病房一名75歲男病人在7月23日確診，醫院其後發現再多3名男病人確診，年齡介乎69至83歲；亦有4名員工昨日確診。醫院正調查個案關聯，所有病人及員工情況穩定，病人已轉送至威爾斯親王醫院接受隔離治療。有關病房所有員工及病人須進行病毒測試，病房暫停接收新症及探訪安排。亦已進行徹底清潔及消毒。

【16:30】3名病人離世

昨新增3名病人離世，涉1男2女，年齡介乎71至96歲。其中2人來自院舍。

96歲女病人，無打針，患有糖尿病、腦退化、血壓高，在亞博接受檢疫時快測陽性，有發燒嘔吐送院，當時血含氧量低，需要氧氣。她其後入院接受治療，肺部情況進一步惡化不治。

85歲女病人，與家人同住，無打針，患有糖尿病、心臟病、血壓問題、腦退化，懷疑有肺腫瘤轉移。她因無法進食、胃口差入院，發現是腎石引致的尿道炎，在進行局部小手術後接受抗生素注射。她在留院期間接受病毒篩查確診，因其感染情況嚴重，延至昨日不治。

71歲男病人，患柏金遜症、慢性腎病，因尿道炎、抽筋、跌倒入院，住院其間驗出新冠陽性，被處方口服藥，惟其情況反覆，有感染，延至昨日不治。

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記者：TOPick 港聞組