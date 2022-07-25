【親子好去處】玩轉港九8大商場遊樂場　免費任玩長滑梯嬉水設施最消暑

▲ 港九8大商場遊樂場免費任玩。

炎炎夏日要帶小朋友出外遊玩，都擔心熱到中暑，但不帶孩子外出又難以發洩無限的精力。家長不妨考慮商場附設的遊樂場，既可以帶孩子放電，又可以行街，玩到太熱可以隨即入商場涼冷氣，用餐、去洗手間、育嬰設施都一應俱全，非常方便。TOPick整理了港島和九龍區的商場免費遊樂場，部分設施都是近年新開，新奇又好玩。

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九龍區

旺角新世紀廣場－MOKO動樂園

旺角MOKO新世紀廣場在去年11月有新開幕的大型遊樂場－MOKO動樂園，場地面積達18,000呎，而且有很多好玩設施，包括50米的全港最長攀爬牆、8米高大型遊樂設施、山丘山洞組成的探索隧道，更有6組不同高度的滑梯，適合不同年齡的小朋友，當中最高的滑梯高達3.8米，可以滿足小朋友瘋狂放電。

facebook專頁「B老闆日誌」版主媽媽亦有帶囝囝去玩，她認為設施夠多，例如搖搖板、氹氹轉、彈床、鞦韆等，旁邊亦有很多椅子讓人休息，比想像中好。由於是戶外遊樂場，她特意等到4、5時才去，就不會太曬，但因是放學時間，會比較多小朋友，但認為去公園玩是一個讓小朋友學社交的機會。

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地址：旺角新世紀廣場L3樓層

開放時間：10:00-19:00 （分6個時段）

K11 Musea－孔雀家族 Peacock Playground

雖然只是小小的公園遊樂場，不過6米高的大型孔雀滑梯相當吸睛，足足一層樓高滑下來也很刺激，不過5歲或以上才可以玩，5歲以下另有一條孔雀小滑梯可玩。facebook專頁「小豬腳遊世界」版主媽媽早前帶5歲女兒「小豬腳」去玩，她分享，指定商舖內電子消費滿$300可以預約指定時段包場玩一節15分鐘，參加者必須年滿5歲及在B2層禮賓部預先換領。

如果沒有指定商戶消費，亦可以即場排隊免費玩，排隊時間要視乎當日人流，她們是在平日下午去，很快就排到。遊樂場旁邊原本有天台草地，但暫時關閉，否則小朋友可以跑跑跳跳會更開心。

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地址：K11 Musea 7樓（5樓扶手電梯直達）

開放時間：11:00-14:00、15:00-18:00 （14:00-15:00為大清潔時間）

圓方－平台兒童遊樂場

圓方的平台兒童遊戲場，設施不是一般的罐頭遊樂場，佔地非常大，而且有很多新穎的遊樂設施，按不同年齡劃分區域，還有幼兒區，幼兒區設有滑梯、小城堡、車呔攀架、滾珠機等，不過這個遊樂場長期多人。

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地址：圓方ELEMENTS商場PR層平台（九龍站C出口）

開放時間：06:00-22:00

奧海城－奧海公園

這是奧海城商場附屬的免費公眾公園，裡面有多款滑梯，包括旋轉式滑梯、管道滑梯，幼童亦有直式滑梯可玩，另有攀爬架、平衡木等設施。

Facebook專頁「有個過度活躍媽」版主亦有帶小朋友去玩，她表示遊樂場不算太大，但若去奧海城附近，都可以讓小朋友放放電。

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地址：奧海城二期平台（奧運站D出口）

開放時間：06:00-22:00

慈雲山中心－歷奇樂園

慈雲山歷奇樂園於2020年7月正式開放，引入了新加坡遊樂場設計，相當時尚，facebook專頁「暴龍媽媽」亦有介紹過，歷奇樂園內有大型波浪繩網陣，讓小朋友爬上爬下挑戰體力，還有定時灑水的嬉水裝置，夏日炎炎玩水最消暑。

最刺激莫過於橫跨兩層的巨型滑梯，兒子暴龍哥尖叫連連，這裡更有戶外彈床，小朋友絕對會玩到斷電。年紀較細的小朋友可以來這裡特設的幼兒專屬遊樂區，配有不同的感官裝置設施，好玩之餘還有助訓練幼童的協調性及反應。

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地址：慈雲山中心L5露天平台

開放時間：10:00-18:00（每節75分鐘，逄星期一關閉）

九龍灣MegaBox－室內遊樂場

這是一個小小的室內遊樂場，以森林動物為主題，遊樂設施比較適合幼兒，如果有帶小朋友到MegaBox可以順便玩玩，不過遊樂場只在星期六日及公眾假期開放。

▲ MegaBox的室內遊樂場以森林動物為主題。（「暴龍媽媽」授權轉載）

地址：九龍灣宏照道38號MegaBox 9樓

開放時間：11:00-22:00

油塘大本型－空中花園

大本型的空中花園分為幾個部分，包括遊樂場、小園圃、緩跑徑，而籃球場也有小型籃球架設施，適合小朋友玩樂。遊樂場外型以船作設計，但設施比較細，只有1條滑梯和一些攀爬設施。

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地址：油塘高超道38號 R/F 天台花園

開放時間：07:00-23:00

港島

山頂廣場－感官遊樂場

山頂的兒童遊樂場全是新式的感官遊具，好玩又放電，包括多組滑梯和一組站立式的搖搖板，遊樂場內有很多考驗平衡力，以及攀爬用的遊戲設施，最適合小朋友爬上爬落，遊樂區旁還有座位，可以供家長休息，家長可以帶小朋友搭乘山頂纜車後來個山頂一日遊。

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地址：山頂道118號山頂廣場1樓

開放時間：08:00-20:30

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責任編輯︰林愛娜