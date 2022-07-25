【靚太廚房】無添加甜酸子薑簡易食譜　6招揀出靚子薑浸出薑辣味

▲ 兩孩媽分享子薑做法，適合炎炎夏日。

香港連續幾天都相當炎熱，氣溫更是有紀錄以來7月份最高氣溫！一道醒胃清爽的開胃菜，實在是不可少！喜歡分享食譜的兩孩媽Blogger在Facebook專頁「Missta愛。下廚」於分享了無添加甜酸子薑的做法，還公開了揀選靚子薑的六大貼士，讓大家可以在家中醃製粉紅子薑，酸甜開胃。

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揀選靚子薑貼士

▲ 子薑。（圖片獲Missta愛。下廚授權）

1. 5月買一定買到當造！第1輪的子薑一定嫩口，而且無渣，用手切片都夠軟嫩！見到子薑賣後2星期後買，沒有太多水份最好。

2. 子薑來自各省各市，種植時間不同，不同時間都有嫩子薑，只是有時嫩子薑來到香港，會混和不當造的子薑一起出現在街市，「只要識得揀就得！」。

3. 買長身手指子薑，不要買肥仔薑。肥仔薑是乸的，吃的時候會有渣，長身手指薑是公的，吃落較嫩口也不會太辣。

4. 買時看子薑頂部，沒有粗糙的紋理，代表沒有太多纖維，就夠嫩。

5. 處理子薑最嫩口的方法是不用手切，用刨皮器刨薄片，子薑切得愈薄愈嫩口，手切不及刨片器刨咁薄，而且愈薄愈能縮短浸酸薑的時間，最快3-4日就可以吃得！

6. 浸之前用鹽水醃一醃，可以醃出不薑多餘水份，否則醃的時候，會因為流失水份而縮水，影響賣相。

材料：

▲ 材料。（圖片獲Missta愛。下廚授權）

子薑 1.5斤 Heinz 白醋 400mL 冰糖 350-400g（視乎甜度） 幼鹽 1/2茶匙

準備：煲滾水放入玻璃樽，消毒3分鐘，取出瀝乾，放枱上風乾

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做法：

1. 子薑用小刀背刮走薑皮，洗乾淨。

2. 子薑用刨皮器刨成薄皮，放在大碗中，加水浸滿過頂，加入幼鹽拌勻，醃1小時。過篩隔去水份，用乾布輕壓出水份（不用太大力）。

3. 冰糖敲碎，在小鍋中加入白醋和碎冰糖煮至糖溶，放至微溫備用。

4. 將刨好的子薑片放入甜醋中浸一浸，放入已消毒的玻璃樽中，倒入甜醋浸過子薑頂。

5. 天氣熱放入雪櫃保存，冬天放室溫就可，最快2星期可以食得！

小貼士：

酸薑每次用乾淨筷子夾出來吃，可以保存得更耐。

手切子薑的話，要斜切，切斷子薑的纖維。

薄刨子薑可以快一點浸出薑的辣味，最快2星期就食得。

通常子薑浸3個月，可以保存2年。

以上內容及圖片獲Missta愛。下廚授權轉發。

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責任編緝：蕭雅文