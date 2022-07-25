【新冠肺炎】再多6間院舍現個案　涉3間安老院及3間殘疾人士院舍

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港疫情反彈，今（25日）增4,130宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君出席疫情記者會時表示，再多3間老人院舍、3間殘疾院舍有確診個案出現個案，包括：

基督教家庭服務中心安怡/安愉宿舍，有1名院友確診，2名同房院友要檢疫

保良局樂安居暨耆盛長者日間護理中心，1名院友確診，4院友要檢疫

愷悅弱智人士之家，4人確診，同層其他人要檢疫

保良局鄭翼之中心，1名院友確診，9院友要檢疫

伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院，1院友確診，11名院友要檢疫

保良局蕭明紀念護老院，1院友確診，1名同住人士要檢疫

另外，本港錄得的懷疑或確定BA.2.12.1變異病毒株個案，佔2.7%；而懷疑或確定BA.4或BA.5變異病毒株就佔1.4%。

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記者：黃小冰