【名牌袋】被同學追問是否擁有愛馬仕　方健儀：知識才是值得珍藏的名牌

▲ 方健儀指， 知識才是自己最值得珍藏的名牌。

我前陣子視像講學，分享做斜槓族的初衷，其中一個範疇是做一位皮革設計師，期間更展示自己一些作品。事後收到一位同學仔有趣的私訊，說我喜歡皮革，那一定有收藏愛馬仕，還問女仔是否以擁有愛馬仕為榮？

看到這個短訊，我心想「機會嚟喇飛雲」，終於有機會展示自己多年來的珍藏，手工精細、有錢都買不到。我回覆同學︰「我當然有啦，仲有4個㖭呀，全部都係刻名嘅絕版Birkin和Kelly！」

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當真？真的！首個珍藏是我約10年前上皮革班的作品，是傳統橙棕色的「愛馬仕」。因為它的皮件及配件多，是同學們的學習袋款。經過日以繼夜、夜以繼日的製作，第一個簡單版Birkin功課面世，超有滿足感。之後我做袋做上癮，多製作幾個獨一無二版本，到深水埗大南街買人造鱷魚皮，再加裏布、內袋、邊油、蠟綫、金屬配件、鎖連底釘等，如無記錯，每個袋成本約300至400元，部分功課轉贈家人朋友。好友稱，有一天帶着我的禮物回辦公室，同事們都投以艷羨目光，其中一人還說︰「做乜攞個10幾萬嘅袋返工咁巴閉呀？」

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不過我的珍藏已多年沒出動了，因為不捨得把功課弄髒弄花。自己近年用得最多的袋款，還是購物時贈送的環保袋，大大個非常耐用。我到社區派抗疫物資用環保袋，開工拍攝都是用同一個袋，到酒店出席晚宴仍是它，見客簽代言合約還是帶着那個環保袋。用了多年，洗完再用，用完再洗，仍然堅韌。

最終我告訴同學，我不算是很成功的人，但我敢說一個人的價值，並不是取決於用甚麼手袋穿甚麼名牌。拿着名牌手袋，可以考獲5**，可以促成一單大交易，但環保袋亦然，最重要是配合一個人的才學、修養與誠信。

知識，才是我最值得珍藏的名牌。

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原文刊於《晴報》，原題為我的絕版愛馬仕珍藏