【病童心聲】手術前拍片囑媽媽生第二胎　9歲腦癱男童︰能當你兒子已很幸福

▲ 一名9歲腦癱男童在手術前拍下影片，叮囑媽媽要生第二胎。

父母要照顧長期病患的子女，所需的心力自然比一般孩子多，但孩子一句感謝說話已足以令父母的付出值得了。近日內地一名9歲腦癱男童在手術前拍下影片，因擔心自己在手術中遇到不測，聲淚俱下叮囑媽媽要生第二胎。影片在網絡瘋傳，感動了不少網民。

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憂遇不測盼母再生

綜合內地傳媒報道，廣州9歲男童樂樂因早產導致痙攣性腦癱，身體很多器官尚未發育成熟，幸經過7次搶救後生存下來。樂樂自小便開始無休止的治療，家人總是在身邊支持他，尤其樂樂的媽媽9年來陪伴兒子抗病，從不放棄他。

媽媽不時在抖音分享樂樂的日常生活，最近她表示兒子即將接受手術，他在入醫院做手術前拍片，哭紅了眼睛向媽媽說出了一些話︰

媽媽，如果我在手術台上下不來的話，你一定不要難過。你一定要生個二胎，好好保護你的一生，這幾年能當你的兒子已經很幸福了。

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打破終生臥床預言

這段說話讓媽媽意想不到，不禁淚流滿面，認為兒子懂事得令人心疼。影片引起網民關注，媽媽接受當地傳媒訪問時表示，樂樂在1歲時確診重度腦癱及語言障礙，醫生曾斷言他可能需終身臥床，但一家人決不放棄。後來媽媽每天清晨4、5時，帶著他由廣州到佛山求醫，嫲嫲在醫院照顧他，媽媽放工後接回他們，爸爸則全力工作賺醫療費。

在家人的悉心照顧下，樂樂不但打破終生臥床的預言，更在7歲時入讀主流小學。同時，媽媽辭掉工作，只為更專心照顧兒子。即使樂樂因腦癱而走路艱難，但他仍堅持自己揹書包，甚至學習象棋、書法、古箏等。

樂樂接受手術後，可望自理能力更強，日後能更好地照顧自己。媽媽鼓勵同路的孩子及家長，帶著希望繼續向前。

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責任編輯︰王明芳