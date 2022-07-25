【恢復通關】政府研縮酒店檢疫期至「5+2」或「4+3」　待8月上旬拍板同步推安心出行「紅黃碼」

▲ 政府早前預告，「安心出行」將引入「紅黃碼」，配合放寬海外抵港人士酒店檢疫規定。（經濟日報資料圖片）

政府早前預告，「安心出行」將引入「紅黃碼」，配合放寬海外抵港人士酒店檢疫規定。政界今日有消息傳出，當局正研究兩套方案，將檢疫期縮減至「五加二」或「四加三」，料最快未來一、兩個星期作出決定。

現時海外抵港人士，要在酒店隔離檢疫7日。醫務衞生局長盧寵茂早前預告，政府將會在「安心出行」中，加入「紅黃碼」功能，日後從海外入境者會被列為「黃碼人士」，雖然可以外出工作和活動等，但不能夠到食肆、酒吧等，需要除下口罩的高風險場所。

據了解，按政府目前計劃，「紅黃碼」和放寬入境檢疫期措施會同步推出，當局正研究兩套方案，分別是較保守的「五加二」方案，即縮減酒店隔離期至5日，之後兩日容許在「黃碼」限制下進入社區；或較為進取的「四加三」方案，即首先在酒店隔離4日，配合之後3日施加「黃碼」限制。

消息指，最終方案仍要留待政府高層最終拍板，料最快未來一、兩個星期會作決定，

據悉，特首李家超上周與政府專家顧問團6名成員首次開議，席間曾介紹「紅黃碼」的構想，專家顧問團認同，若配合「紅黃碼」及「點對點」管理，將有助管控風險。

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記者：胡偉明