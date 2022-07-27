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【有樣學樣】想食雪糕拒絕兼訓斥　 男童一句說話傷透媽媽心

親子 13:06 2022/07/27

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小朋友好易從大人身上有樣學樣。

有時大人的無心說話，但卻成為小孩模仿對象，有港媽於討論區分享日前接兒子放學時目擊的一幕，感覺相當震驚，她表示兒子的男同學想食雪榚，但母親不肯買更訓斥了兒子兩句，男童竟然說出一句極不孝的話怒斥媽媽：「再嘈送你入老人院！」，認真傷透了做媽媽的心。不過，有網民認為男童之所以說出這些話，是從大人的身上學回來，網民指是身教出問題，大人應該要反省。

最新影片推介:

樓主表示「只係話兩句，得幾歲人仔，就識得話送父母入老人院，第時大咗會同父母講咩？係咪會直接車父母去老人院，等佢哋自生自滅？」，她批評現時很多家長縱容子女變王子公主，擔心「對住屋企人都咁唔客氣，何況對住街外人？」

而網民都留言質疑平日媽媽曾在他面前說類似的話，所以男童有樣學樣。

點擊下圖即睇網民留言：

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責任編輯︰王明芳

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