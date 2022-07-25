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【5區污水陽性】大埔逸瓏灣及元朗慧景軒等　當局派30萬快測包

社會 16:33 2022/07/25

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（陳國峰攝）

政府今日（25日）表示，觀塘、大埔、荃灣、元朗及中西污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
 觀塘區 — 物華街和崇仁街附近一帶住宅

大埔區 — 雲滙、海日灣、海日灣II、嘉熙、逸瓏灣I、逸瓏灣II、天賦海灣、朗濤、溋玥‧天賦海灣、海鑽‧天賦海灣、新翠山莊、鹿茵山莊及新屋家

荃灣區 — 梨木樹邨、梨木樹一邨、梨木樹二邨、縉庭山、昇柏山、油麻磡村、中葵涌村、大白田村、上葵涌村及海壩新村第二段

元朗區 — 天恒邨、天頌苑、慧景軒、Wetland Seasons Park及世宙

中西區 — 西環邨


以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐
 

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