【海外升學】加拿大簽證申請急增５倍 　申請港人專屬計劃要留意三大重點

▲ 在港人專屬移民計劃之下，申請升學人士的年齡層大大擴闊。

近年加拿大積極吸納新移民，2021年更推出香港人的專屬移民計劃，有移民公司接獲的加拿大簽證申請量增加了4至5倍。面對需求的增加，廸昇移民諮詢服務中心總監Venus Ng提醒申請者應留意三大要點。

廸昇移民諮詢服務中心主要辦理英、美、澳、加和紐西蘭的海外升學輔導和簽證，過往申請英國和澳洲的簽證個案最多，但近年出現了變化，香港人申請加拿大簽證數量增加，廸昇辦理的以加拿大簽證量亦顯著增加。

Venus Ng是註港加拿大持牌移民顧問 (牌照號碼: R710215)，她說:

過往因為英國和澳洲的教育制度與香港相似，大學都是三年制，比起加拿大的四年制，讀少一年，而且加拿大的冬季天氣特別寒冷，所以港人通常都會選擇到英國或澳洲升學或移民。

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不過，隨著近年加拿大積極吸納新移民，未來三年期望能吸引130萬名新移民，2021年加拿大推出門檻較低的「Stream A & Stream B (Permanent residence pathways for Hong Kong residents)」，坊間俗稱為「救生艇」的港人專屬移民計劃。

廸昇近年接獲的加拿大簽證申請量亦因而急增，相比於2021年增加了4至5倍，Venus Ng解說是因為在港人專屬移民計劃之下，透過開放式工作簽證 (Open Work Permit)在當地工作一年後，便可申請永久居民簽證。

在這個計劃下，香港人可申請到加拿大工作或留學，完成一年工作或修畢課程後，便可申請永久居民簽證。有意申請這項計劃的香港人要留意，這個專屬移民計劃將於2026年8月31日截止申請。

以往申請加拿大升學簽證的香港人通常是20至30歲，較年長者是難以成功申請加拿大升學簽證，因為當地移民局會擔心逾期居留。

不過，自從推出這個港人專屬移民計劃後，申請者的年齡層大大擴闊，Venus Ng曾經為一位64歲的港人申請加拿大升學簽證。

至於申請加拿大開放式工作簽證需要擁有最近５年內畢業的學歷，便可在加拿大合法工作。Venus Ng指出，假如沒有加拿大工作的經驗，又不計較工種，並不難在當地獲得聘請，例如餐廳、超級等，因為當地勞工市場有較多空缺。不過，要留意工作一年後申請永久居民簽證時，必須要提供工作證明，例如僱主信函、稅單、糧單等。

開放式工作簽證將於2023年2月7日截止申請，成功獲批後，有效期三年，所以毋需要立即起行，今年的畢業生如欲申請便要盡快行動。

雖然申請工作簽證，加拿大移民局只會抽樣審查申請人的學歷是否認可，但日後如果申請永久居民簽證時，移民局一定會審查學歷。在此情況下，如果申請人是透過開放式工作簽證在加拿大工作一年，然後申請永久簽證時才發現學歷不獲認可便麻煩，所以Venus Ng建議最好是在申請開放式工作簽證時，便向有關機構評估學歷是否獲加拿大認可。

一般而言，對於香港人申請加拿大簽證，移民局的審批安排是優先處理(priority processing)。目前申請港人專屬計劃簽證大約需時三至四個月便可獲批。

對於申請加拿大港人專屬計劃的簽證，Venus Ng建議要留意以下三大重點:

1.申讀留學簽證所選讀的課程必須合邏輯

申請人已持有高學歷，如欲赴加拿大就讀較低學歷的課程，必須要有合理的原因，例如與過往的學業或工作有關係。假若以興趣為由，到加拿大就讀興趣課程例如烘焙課程，最好是曾經在香港讀過相關課程，移民局才會相信是有意赴笈進修，否則有機會拒批簽證。

2.必須要有兩年的生活費和學費

加拿大移民局會審查申請人的過去四個月銀行紀錄，以了解是否有足夠兩年的生活費和學費。

3.有能力完成學業

到加拿大升學，即使已符合學校的英語要求，但不等於有能力完成學業，建議到埗後不要立即做兼職，第一個學期盡量是全職讀書，以適應新的學習環境。

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記者：殷鳳萍