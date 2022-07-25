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【回歸25周年】梁振英：香港需保持發展勢頭　尋找新功能新亮點

政治 16:45 2022/07/25

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全國政協副主席梁振英。（短片截圖）

全國政協副主席梁振英表示，香港要繼續保持發展勢頭，要尋找新的功能、新的亮點和新的增長點。

梁振英今在一個活動上表示，十四五規劃中，國家明確提出，支持香港提升國際金融、貿易、航運中心地位，他舉例，若貨櫃碼頭司機能將自己子女培養成海事法律師、海事保險專家、海事融資專家，這個就是進步。從在貨櫃碼頭供貨，發展成提供海事服務，發展新的行業，這就是提升。

貿易方面，他認為香港作為超級聯繫人，優勢在於累積多年的誠信、兩文三語優勢、銀行支付系統等。建議考慮將內地製造的貨品交給香港賣，「我們賣出的價錢，比他們自己賣更加高。」至於進口的商品，亦通過香港進口，因為香港可在世界各地找到性價比最高的產品。他認為這就是貿易上的提升。

梁振英又表示，香港要找新的發展平台，即大灣區9個廣東城市。

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記者：林曉君

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