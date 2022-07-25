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【詐騙案】代訂佛跳牆食用包　兩食店東主共失68萬元

社會 16:56 2022/07/25

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交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。(資料圖片)

警方今日（25日）表示，2名食店負責人遭騙去68萬元。

警方於7月8日接獲一名50歲食店男負責人報案，指早前收到來電，有人聲稱需要訂購大量食物，其後再要求食店向指定供應商代為訂購「佛跳牆」食用包。食店其後致電該假供應商訂購食物，並將63萬元匯到該假供應商提供的銀行賬戶。該名男負責人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙於是報案。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

另外，警方亦接獲一名36歲食店男負責人報案，指早前收到來電，有人聲稱需要訂購大量食物，其後再要求食店向指定供應商代為訂購「佛跳牆」食用包。食店其後致電該假供應商訂購食物，並將約5萬元匯到該假供應商提供的銀行賬戶。該名男負責人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙於是報案。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，將會交由中區警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

警方呼籲食店承接大額訂單時切勿輕易墊付貨款。收取來電顧客的存款時，應留意「可用餘額」有否增加，而切勿單憑「入數紙」及「戶口賬面結餘」等視為成功轉賬。

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責任編輯：余思嵐

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