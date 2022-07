【國安教育】港大將修讀國安法課程列為畢業要求　適用於22/23學年起畢業本科生

▲ 港大將修讀國安法課程列為畢業要求。(資料圖片)

香港大學教務處今(25日)通知學生,所有於2022/23學年或之後畢業的本科生,必須修讀涉國安法的課程,校方將於今年9月1日提供有關詳情。

據香港大學學生會校園電視報道,教務處指教務委員會日前通過修訂畢業要求,由下學年起畢業的本科生,均須修讀UG5E1001 憲法、基本法及國家安全法入門(UG5E1001 Introduction to the Constitution, the Basic Law and the National Security Law)。學生須於畢業前完成有關線上課程。

據教育局今年初向立法會提交的文件,局方訂立2022至25年3年期策略方針,八大獲建議在進行規劃工作時,通過大學層面的價值觀教育讓學生建立牢固的公民責任感至關重要,而《憲法》、《基本法》和《國家安全法》教育,亦應成為大學課程的「重要組成部分」,以培養學生成為守法及負責任的公民。

教育局形容,八大在《規劃工作建議書》中,已就上述策略方針作出「積極回應」,並成為教資會向政府提出的建議的基礎。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠:https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者:黃悅晴