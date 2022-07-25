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【國安教育】港大將修讀國安法課程列為畢業要求　適用於22/23學年起畢業本科生

社會 16:56 2022/07/25

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港大將修讀國安法課程列為畢業要求。（資料圖片）

香港大學教務處今（25日）通知學生，所有於2022/23學年或之後畢業的本科生，必須修讀涉國安法的課程，校方將於今年9月1日提供有關詳情。

據香港大學學生會校園電視報道，教務處指教務委員會日前通過修訂畢業要求，由下學年起畢業的本科生，均須修讀UG5E1001 憲法、基本法及國家安全法入門（UG5E1001 Introduction to the Constitution, the Basic Law and the National Security Law）。學生須於畢業前完成有關線上課程。

據教育局今年初向立法會提交的文件，局方訂立2022至25年3年期策略方針，八大獲建議在進行規劃工作時，通過大學層面的價值觀教育讓學生建立牢固的公民責任感至關重要，而《憲法》、《基本法》和《國家安全法》教育，亦應成為大學課程的「重要組成部分」，以培養學生成為守法及負責任的公民。

教育局形容，八大在《規劃工作建議書》中，已就上述策略方針作出「積極回應」，並成為教資會向政府提出的建議的基礎。

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記者：黃悅晴

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