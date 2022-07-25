【中風先兆】中風有迹可尋卻容易被忽略 「談笑用兵」4字口訣評估中風

▲ 《再創世紀》劇照。

中風是一種腦血管疾病，因為腦部血管出現阻塞或爆裂，令腦組織不能得到足夠的血液、養份和氧氣，受影響的神經細胞因而受損甚至壞死，而產生各種神經症狀。

中風一般有迹可尋，但初時往往因為症狀輕微或太短暫而遭忽視。最常見是半身麻痹乏力、突然劇烈頭痛、視力忽然模糊、身體協調有困難。

最新影片推介：

如有懷疑，可用「談、笑、用、兵」這4要訣進行自我評估。「談」，對話和表達能力是否如常；「笑」，笑容和面部表情是否對稱；「用」，手腳協調和用力有否異常；「兵」，如以上情況有異常，事不宜遲要立即尋醫找救兵。

健康血管是預防中風的關鍵，避免血管阻塞，建議用山楂和決明子各8克，把材料洗淨後放入保溫杯加熱水焗20分鐘即可飲用。

山楂又名血管清道夫，味酸帶甘，性溫，歸脾、胃經，能健脾開胃、消滯化食、有活血散瘀、調節血脂的功效。

決明子味甘、苦、鹹，性微寒，歸肝、大腸經，能降血壓、清肝明目、潤下通便、消脂減肥。

夏天炎熱，身體排汗增多，導致血液黏稠度提高，減慢血液流動，令腦部血氧減少，增加中風風險。所以要補充足夠水份，以保持血液黏稠度，維持穩定的血壓，確保腦部血液流量。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

原文刊於《經濟日報》，原題為「談笑用兵」評估中風