【癌症殺手】糖尿病婦人皮膚發黃大便出油　食慾不振求醫揭患胰臟癌

▲ 沉默的「癌中之王」：糖尿病婦人皮膚發黃大便出油，食欲不振求醫揭患胰臟癌。

胰臟癌是本港第5號癌症殺手，患者通常活不過半年，兇險程度令其被稱為「癌王」。台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘日前在Facebook專頁分享個案，稱一名糖尿病婦人，出現皮膚發黃、大便出油等症狀，求醫揭患胰臟癌，警惕民眾要多注意癌變風險。

胰臟癌病徵包括體重減輕、消化不良和背痛。但另外有黃疸和出現「大便帶油」，也是不容忽視的症狀。錢醫生分享指，一位60多歲的女患者，最初因身體無力、走路時氣喘而就醫，驚見血糖指數有500多，被診斷為糖尿病並開始服用藥物。但不久後，她發現小便顏色變深、大便顏色呈淡黃色，馬桶水面甚至「飄浮油滴」，同時皮膚還出現變黃現象，於是趕緊就醫。

在後續檢查中，果然發現女病人的胰臟頭部有腫瘤，造成了膽管和胰管阻塞，膽汁和胰液無法順利排出，令食物中的脂肪無法被乳化和吸收。油脂被直接排泄，形成「帶油滴的大便」；大便變黃也是因為缺少了膽汁中的色素，令糞便變成淺黃色或接近白色。

糖尿病患需留意病變

錢醫生表示，該名女病人近期內突然被診斷有糖尿病，又緊接著出現黃疸和脂肪便，卻沒有腹痛、沒有發燒，只是胃口稍差，這類型無明顯痛症的黃疸，反而才可能是較嚴重的疾病。醫生又稱，該女病人應在2個月前被檢查出有糖尿病時，就已患胰臟癌。只是當時腫瘤較小，沒有造成膽管和胰管阻塞，如今腫瘤變大才開始出現症狀。

他建議，糖尿病患者除了吃藥控制血糖外，還一定要仔細檢查胰臟是否有病變，因可能是先患癌，再有糖尿病。此外，平時還需留意大小便狀態，及時發現異樣並自救。

抽煙、飲酒人士高危

另外，錢醫生也在訪談節目中多方面詳解胰臟癌，其中提到有抽煙、喝酒等不良習慣或疾病人士，將會是患胰臟癌的高危族群。他提倡3招可有效降低患胰臟癌風險：

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影片推介：

內容獲「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣