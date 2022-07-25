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【親子好去處】科學館尋龍記吸引近10萬人參觀　預約系統逢周一開放供市民預約

社會 17:17 2022/07/25

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（康樂及文化事務署提供）

香港科學館今日（25日）表示，「香港賽馬會呈獻系列：八大·尋龍記」特別恐龍展覽，已吸引接近10萬人次入場參觀，反應熱烈，將於8月1日起優化展覽預約安排。

科學館指，網上預約系統改為逢星期一早上10時更新，每次開放預約未來一星期之入場時段（星期四休館日除外），其後每星期更新一次。網上預約系統將於8月1日凌晨零時零分起停止服務，至同日早上10時重新開放，供市民預約8月2日至8日的入場時段，下一次更新則在8月8日早上10時。

「香港賽馬會呈獻系列 : 八大．尋龍記」展出包括暴龍、三角龍及棘龍等8組具名氣恐龍的化石真品及高完整度化石骨架等，市民亦可觸摸真恐龍化石。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：余思嵐

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