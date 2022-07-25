【學校動態】舉辦台灣丹麥線上環保文化交流之旅　聖多馬小學校長︰疫情無阻教與學

▲ 聖公會聖多馬小學舉辦STEM中華遊，以及丹麥、台灣線上環保文化交流之旅。（學校提供相片）

暑假又到了，每逢假期應該是外遊的好時機。近年因疫情持續，外遊已成為市民的奢侈品，學生較少機會可參與。而外地交流活動亦是聖多馬小學重要的學習課程之一，學生曾到中國內地、新加坡參觀名勝古蹟、與當地學生進行主題交流及體驗活動、一同上課及表演等，甚至探訪聖多馬小學移居外地的校友們，能深入地與當地人交流及體驗當地生活。學校有感學生兩年多未能與家人或老師出境外遊，便構思文化交流的方式，更連繫學生有興趣的學習主題及生活經驗，以STEM結合全方位學習的方式，把世界帶進多馬校園，讓學生學習及享受「疫情中的旅遊」，與世界各地的人進行交流和活動。

mBOT 2旅遊列車體驗STEM中華遊

學校推展STEM教育多年，以跨學科形式建立不同特色的校本課程。本年度常識科、資訊科技科及國民教育組安排五年級學生完成校本STEM課程——錦繡河山。透過mBOT 2自動列車化身旅遊列車，載送同學漫遊中國名勝。同學利用編程及mBOT 2，在中國地圖上設計及完成行走路線，每個景點配備QR code供同學瀏覽，學生可透過BYOD及iPad進行遊歷，小組學生化身小導遊，了解中國各地的氣候特色、自然景觀和文化的特色，猜猜城市省份的名稱，深入了解中國地理及培養愛國之情。

另外，六年級同學擔任「無人機小機師」，同學應用物理力學及編程技巧，透過具挑戰性的編程及駕使任務，學生不斷嘗試-錯誤-修正，持續進行探究及鍛鍊思考，當中亦須事先認識政府制訂的《小型無人機令》要求，包括了解新規定和為遵從新規定作準備，一方面加強學生資訊素養，另一方面提升學生運算思維，讓學生活用所學。

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線上環保交流 鼓勵低碳生活

本學年，學校分別為五、六年級學生安排台灣及丹麥線上文化交流之旅，該兩個遊學團的主題為「環保」，既配合學科課題，同學又有機會與當地人或學生交流，互相分享、學習及討論，大有禆益。整個交流的過程中，同學們會先為各自預備自我介紹，此外，配合學校關注事項「自主學習」，需預先思考交流的預期學習目標及成果、搜集和閱讀資料作準備。其後，師生交流前共同預備問題及內容，與當地人或學生作主題分享後討論、比較及分析，甚或思考香港加大力度推展環保政策的方向及可能性，學生明白環保的重要性。最後，與同學共享學習成果及交流心得。

台灣線上交流之旅︰同學於網上與台灣屏東縣泰安國民小學連線，同學們可在線上與台灣小學生見面，更可運用普通話彼此交流學校的環保方法，啟發思考。譬如當台灣學生提到氣溫高於28度，課室才可以開冷氣時，多馬的同學們異口同聲說「不可以呀」，這正正能讓同學反思個人習慣對環境的影響，要以身作則，關注實踐綠色生活的重要。

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丹麥線上交流之旅︰同學於網上與領導遊覽丹麥的城市及居所，同學們可在線上一同學習及應用簡單的丹麥語言，「Hej」(即「你好」)，亦可運用英語表達意見及感受。此外，同學們更可了解丹麥的環保政策，包括的環保配套及市民的環保習慣，比較同是城市的香港，能讓我們思考學校甚或香港城市實在有必要加快步伐及力度推廣綠色生活，透過教育和宣傳，進一步提高市民的環保意識。

DIY動手創作 結合環保藝術

線上交流除了增加學生運用兩文三語的機會，更是運用多感觀學習的好機會。學生除了在網上透過互動學習，把「眼看」、「耳聽」及「口唸」的內容整合， 更加入「動手」創作活動，實行把環保結合藝術概念，體驗當地文化，發展學生的潛能，更有效地學習發揮腦袋的創意。

兩團交流活動完成後，以「環保」主題進行藝術創作活動：台灣線上交流之旅——同學們於網上動手創作，把環保概念結合藝術及香港文化特色製作明信片，各同學更在鏡頭前分享創作成果。丹麥線上交流之旅-於實體DIY工作坊創作彩繪名牌，同學把欣賞環境、城市或大自然的美融入創作中。

疫情確實啟發了學校和師生的創意思維，我們期望以有趣及具挑戰性的方式給學生學習。疫情雖限制了學習的方式，但無阻師生們教與學的熱情及盼望。

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