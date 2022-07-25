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【機動戰士高達】《庫克羅斯•德安之島》8月25日上映　動漫節限量發售電影前賣券

娛樂 17:34 2022/07/25

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改編自1979年起播放的《機動戰士高達》中第15話「庫克羅斯•德安之島」，時隔40多年後重製成電影版《機動戰士高達 庫克羅斯•德安之島》，將於8月25日上映。

劇情講述主角阿寶•尼爾與自護軍逃兵德安相遇，二人在交流中揭示了戰爭所帶來的哀愁。由電視動畫系列中負責角色設計的安彥良和負責執導本作；參演聲優包括古谷徹、古川登志夫、中西英樹、潘惠美、福圓美里等。

而本作更是導演安彥良和退休作之一，曾於日本的訪問中表示完成《機動戰士高達 庫克羅斯•德安之島》後會再執導多1部高達動畫就會完全從動畫界引退，粉絲必定要把握機會入場欣賞。

該片於日本上映至今亦已衝到10億日元票房，一眾高達迷對於可以在大銀幕上看到重新製作的《機動戰士高達 庫克羅斯•德安之島》都表示非常興奮。

因為當初此集元祖動畫之畫風、畫面及劇情都因導演安彥良身體不適無法親自監督而大崩壞，一直以來都是粉絲惡搞的集數之一，今年終於完善了整個故事及畫面，補完了粉絲對於此集的缺失。

《機動戰士高達 庫克羅斯•德安之島》除了元祖動畫，另一個令高達迷討論多年的，必定要數到由「阿寶」講出的一句「我爸爸都無打過我！」

這個名場面對於高達粉一定不陌生，本年動漫節羚邦就推出「動漫節2022 會場限定限量前賣劵套裝」，當中正正就包括這名場面的T-Shirt，再加上多款日本原裝進口珍藏角色卡及珍藏版電影換票證，屆時在羚邦集團攤位（F03）發售。

日本原裝進口的禮品： 《機動戰士高達 庫克羅斯·德安之島》之菲林膠片。

 《機動戰士高達 庫克羅斯•德安之島》將於8月25日香港正式上映，在8月13及14日更可以於MOViE MOViE anifest 動画藝術祭搶先觀看。

入場更有來自日本原裝進口的禮品─ 《機動戰士高達 庫克羅斯•德安之島》之菲林膠片，每格都是來自電影片段，因此每份禮物都略有不同，頗具收藏價值。

撰文 : TOPick柴犬出動

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