【拆你個夢】杜如風+王頌茵夢中與男神拍拖　保錡被封「佛洛唔伊德」為大家解夢

▲ 他們合作擦出火花！

ViuTV全新節目《拆你個夢》由杜如風（Helen）、ERROR成員保錡和王頌茵（Kathy仔）擔任主持。三人首次合作已經火花四濺 ，接受TOPick專訪時更指拍攝過程相當順暢，絕無蝦碌事情發生，齊齊向NG說不！

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【拆你個夢】 杜如風+保錡+王頌茵拍檔主持ViuTV節目 描繪深刻夢境即場解夢

三人首次合作

Helen、保錡和Kathy仔首次合作，對於他們互相有何印象，Helen大讚保錡十分搞笑風趣：「他在任何話題都可接到，但答出來又語無倫次，很好笑。」保錡亦讚Helen很有型，買的東西很美，很想跟她學買衣服，二人「互笠高帽」。

Kathy仔則坦言初時得悉合作有擔心：「因為我沒有他們那麼愛說話，擔心自己接不到他們的對話，亦擔心如風處理不到保錡，但合作後發現大家都夾到，拍攝過程很順利。」

▲ 三人合作得很高興！（陳慧安 攝）

首次當廠主持 邀請好友撐場

今次是Helen首次「處女下海」當廠內主持，更並非拍攝旅遊節目，難怪她透露初期覺得緊張，要逐步適應，不過幸好有兩位拍檔在旁，才令其放心。

Helen說：「我以前拍開旅遊節目，所以今次在廠做主持發現一間廠那麼大，有燈又有很多部機，但只能全程坐着不能動，平時我是跳紮紮，初時是害怕，但幸好有他們在身邊，當我有時發夢他們就會幫我兜。」

她續指當初得悉有拍檔時有感壓力，解釋稱：「最初監製未對我說有何拍擋，後來聽到有拍擋，我是有些壓力，因為一向自己主持節目，但後來又發現有拍擋都很好，而且，今次拍攝認識多了人亦是好事。」

至於節目的嘉賓可謂極有份量，包括何超儀、黃又南、關智斌等，可見Helen碌爆「人情卡」：「超儀、又南和廿四味阿肥（陳偉雄）是我親自邀請，他們都是我的好朋友，感謝他們支持我。」

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保錡成大師為眾人解夢

今次節目談論夢境，其實人人都會發夢，每人每晚還會入夢三至六次，談到今次眾人覺得那位嘉賓的夢境最為特別，Kathy仔指由於大家都是從事這行的關係，發的夢都十分相似：「大家都會發一些給喪屍追、跑不動或過關卡的夢，夢境分析師分析後都是指十分大壓力和焦慮。」又大爆保錡拍畢節目後已經懂得解夢，十分厲害。

Helen隨即指為保錡改了新名字做「佛洛唔伊德」，並爆對方經常佛洛伊德上身，場面搞笑。

保錡即場「佛洛伊德」上身，並解釋指他們大多發的夢起都很相似，例如跑不動、遇上海嘯等，全部都是對上司感到有壓力。

▲ （陳慧安 攝）

夢中相遇偶像

不過除了惡夢，他們都曾發過遇上自己的男神夢，眾人均指夢境很真實，難怪不願醒來。

Helen即表現興奮地透露曾發夢與男神梁朝偉拍拖，更笑指與其一生一世：「我發夢在機場大樓拖着梁朝偉送機，因為他要去歐洲做影展，當時他就拖着我到閘口，個夢真的很真實，我還記得他細聲地說他這幾個月都很忙，要周圍走影展，沒空陪我，所以他下月便在泰國一個小島與我度假，誰知那刻便醒過來，我再追夢，問清楚朝偉是那個小島，豈料他答我『你恨島』，之後就再醒了。」

Kathy仔表示與Helen的夢境相似，發夢與男神林宥嘉拍拖，並指在夢中很青春，二人拖手看戲逛街，最後亦不情願地醒過來。

保錡則指沒有發過女神夢，只有發過偶像張家輝的夢：「但我在夢中沒有見到他，只在台上大叫我愛張家輝，那時我還拿了一個男新人歌手獎，但我起床後心想很瘋癲，在樂壇上大叫張家輝，之後上網看過他也曾是歌手。」

提到早前他一圓心願，在香港電影金像獎中被張家輝點名打招呼，及後更有機會與對方握手，被問到他是否有預知能力，對此保錡笑說：「只是日有所思，但我想對大家說有夢想，只要有努力或堅持，你覺得遙不可及的東西，你都有可能遇到，想警剔大家無論出身如何，只要堅持都可追到，不要輕易放棄。」

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互稱對方為「姊弟」 盼再度合作

貴為「男神收割機」的Helen，首次與風趣幽默的保錡合作，問到對方是否其「那杯茶」時，Helen秒答不是，並互稱對方為「姊弟」，不過記者打趣地指保錡十分搞笑又風趣，乃是對方喜歡的其一特質。

保錡即為Helen解圍說：「我不夠靚仔，我有自知之明。」令全場哭笑不得！

全程訪問見三人默契十足，可見今次合作得相當愉快，難怪眾人盼再度合作，保錡更表示望開拍《拆你個夢2》，並笑言最好一個節目向全世界發展，由節目發展到拍電影。



Helen

化妝：Jenny.Tziong

保錡

服裝：SPORT b.

Kathy 仔

服裝：ba&sh

記者:陳曉柔