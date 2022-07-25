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【超市大搜查】日本雜誌評測12款衣物柔順劑　冠軍產品除臭力強衣物蓬鬆柔軟

17:53 2022/07/25

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

日本雜誌評測12款衣物柔順劑，冠軍產品除臭力強衣物蓬鬆柔軟。

不少人洗衫時都會使用柔順劑，令衣物更為柔軟。日本雜誌《LDK》近日比較了12款柔順劑，就著香味、衣物柔軟程度、除臭力等方面進行評分，找出表現最優秀的柔順劑。

《LDK》是次比較了多個熱門品牌的柔順劑，包括花王、P&G、TOPVALU等等，針對4個方面進行測試，根據評分綜合出排名。4個測試項目如下：

測試1：香味

清洗毛巾時加入柔順劑，並請來專家根據其殘留的香味評分。香味分為5個等級，1至5級分別為幾乎無味、微香、清香、非常強烈和過於強烈。無香味的柔順劑產品會被排除在此項測試以外。

測試2：衣物柔軟度及蓬鬆感

用柔順劑清洗毛巾和布料，將毛巾折疊並測量其高度，以比較蓬鬆感；另外，將布料放在紙杯上，計算懸垂係數，以測試柔軟度。

測試3：除臭力

使用柔順劑清洗帶有汗水和皮脂氣味的衣服，晾乾後由專家根據氣味，評估柔順劑的除臭能力。氣味強度分為5個等級，1為最微弱，5為最強烈。

測試4：吸水能力

將塗有柔順劑的毛巾浸泡在有顔色的水中，測量在一定時間內吸收了多少水。

測試結果

參與本次測試的12款產品中，有9款屬於香味型，其餘3款為無味，兩類柔順劑會分開評價，完整排名如下：

香味型：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

無香型：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

在香味型的柔順劑中，花王的「Humming 消臭實感 W Power 柔順劑」被評為最佳，在各項測試中均獲得高分，有溫和的香味，衣物柔軟度良好；無香型柔順劑方面，就由NS FaFa「Free & 無香柔順劑」奪冠，產品具有超強的除臭力，衣物洗後蓬鬆柔軟。

最新影片：

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責任編輯：羅嘉欣

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