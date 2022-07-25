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【長者房屋】房協紅磡利工街300伙年底落成　「長者安居樂」輪候冊接受申請

社會 18:02 2022/07/25

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房協紅磡利工街300伙年底落成，「長者安居樂」輪候冊接受申請。（資料圖片）

房協今日（25日）宣布，現行的「長者安居樂」住屋計劃編配安排將適用於計劃的所有項目，包括已落成的樂頤居及彩頤居，以及興建中的項目。

房協「長者安居樂」住屋計劃分別於2003年及2004年推出將軍澳樂頤居及牛頭角彩頤居項目接受申請。自2006年開始，「長者安居樂」住屋計劃已採用單一輪候冊安排，申請人遞交申請時毋須指明其申請的屋苑，於資格審核階段才決定屋苑選擇。房協會根據接獲申請的網上遞交日期或郵戳日期編配優先次序編號，安排會面及資格審核。

目前將軍澳樂頤居及牛頭角彩頤居均大致全數租出，輪候申請人數約500人。每當有空置單位時，房協會按合資格申請人的優先次序編號、家庭人數及屋苑選擇意向作出單位編配安排。

在單一輪候冊安排下，合資格申請人現可選擇樂頤居、彩頤居，或目前興建中的項目，包括將於今年落成的紅磡利工街項目及於2024年落成的粉嶺百和路項目。房協重申，現時在輪候冊上的申請人，即使有興趣選擇未落成的項目亦毋須再次遞交申請。

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記者：黃穎津

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