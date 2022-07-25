【中一派位】有小學僅數人失落首三志願 進取港媽：最緊要獲派Band1中學

▲ 中一派位滿意率創新高。

升中派位結果明日（26日）揭盅，教育局指今年有逾4.9萬名學生參加升中派位，整體派位滿意率為94%，按年升2個百分點，更創歷年新高。滿意率高令很多小學家長都擁抱希望，有望女成龍的媽媽則理性地表示，雖然首三志願滿意率創新高值得高興，「其實頭三志願高都冇用，最重要係入到band 1中學！」

升中派位結果明日揭盅，多間小學今天已經陸續收到校内學生的派位結果，只待明天才正式發放。黃大仙區一間小學校長表示，該校今年有超過4成學生獲派Band1英中，形容「今年派得係好嘅，明顯位多咗！」

觀塘區一間小學校長也表示，學生今年選校態度進取，而獲派Band1中學的成功率明顯也比往年提高，估計因為移民潮導致生源流失導致。而九龍東一位主要負責升學適宜的小學主任則透露，粗略估算，其任職的學校暫時得幾個學生，失落首三志願。

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至於家長方面，家有小六兒子的家長黃太則表示，兒子在自行階段失利，兩間心儀學校都沒有消息，唯有將希望寄托在「大抽獎」。她指，兒子兩次呈分試的成績不俗，中英數常均有A，也屬於Band1學生。黃太指，最近幾日因為大抽獎結果感到很忐忑，但知道派位滿意率後感到樂觀，相信移民潮下，兒子能夠更容易派入Band1中學。

另外一位家長則理性地表示，首三志願的滿意率只是參考，相信很多家長都想子女派入第一志願，若派去第二志願或第三志願，估計都會繼續到心儀中學叩門，

其實頭三志願高都冇用，最重要係入到band 1中學！

升學專家梁永樂則提醒，雖然大環境是人數減少，首三志願比率高，但相信部分家長仍需要叩門，尤其心儀名校的家長，而名校競爭仍然激烈，家長勿過份樂觀，避免對孩子構成不必要壓力。

根據教育局，所有參加派位小六生，須於明日回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並在周四或周五（28日或29日）前往獲派中學註冊；如家長在選校表格有填寫手提電話號碼，明日可透過電話短訊（SMS）得知派位結果。

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記者：鄺嫻