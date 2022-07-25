【MIRROR演唱會】鏡粉紅館場外應援　持實名制門票歌迷入場流程大公開

人氣男團MIRROR將於今晚（7月25日）舉行他們出道以首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT》，是次亦是採用實名制的演唱會。

雖然，MIRROR演唱會在晚上8時半才舉行，不過在下午4時左右，鏡粉已陸續到紅館。有數十位優先預約的鏡粉於場外購買官方應援物，攤位附近亦有大量持票粉絲等候、派發應援物。

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實名制入場流程

同時，在下午6時，陸續有歌迷經實名制門票檢查站準備進場，場外設有30個檢查櫃位。

持實名制演唱會門票人士，在檢查櫃位出示門票及身份證明文件，工作人員核實身份後，便為持票者戴上手帶及在手背蓋印，整個過程只約3分鐘而已，十分順暢。

當進場時，必須出示門票、手帶及展示手印才可進入場內睇騷。至於持非實名門票人士，只需如平時睇演唱會的程序入場便可。

歌迷到場撐偶像

TOPick在現場訪問兩位神徒Peach、Bobo，二人對於MIRROR首次開紅館騷均感到興奮，二人最期待教主的唱跳表演，也已預先於網上訂購官方應援物。

其中拿著官方應援物的Peach，除穿著教主官方歌迷會的應援Tee，袋上也掛著很多教主的㩒章，十分支持偶像。至於Bobo表示，為睇今次演唱會請了半日假，下午先到尖沙咀的Pop-up店，然後再到紅館。

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記者：陳淑霖