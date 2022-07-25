【MIRROR演唱會】MIRROR首個紅館演員會開鑼　12子從天而降熱爆全場　

▲ （陳慧安 攝）

人氣男團MIRROR將於今晚（7月25日）舉行他們出道以首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT》，是次亦是採用實名制的演唱會，持實名門票人士入場前要接受驗證，流程暢順。

不過在約8時起，場外出現多條排隊入場的人龍，情況略混亂，歌迷認為因為指示不夠清楚。

未開場前，場內播住MIRROR最新團歌《WE ARE》。七羽仙、ERROR、P1X3L、COLLAR、張繼聰一家四口，以及素來與MIRROR友好的Do姐鄭裕玲到來捧場外，阿姐汪明荃也有出席，更手持官方應援手燈「MIRROR Official Light Stick」。

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MIRROR從天而降

演唱會於晚上8時50分開場，身穿白色衫的MIRROR 12子吊威也從天而降，令在場人士歡呼拍掌。他們著地後，MIRROR全員齊唱《Innerspace》、《Reflection》、《All in one》。

然後到個人獨唱環節，先由柳應廷（Jer）打頭陣在鋼琴家伴奏下唱《黑夜不再來》，緊接由李駿傑（Jeremy）唱個人歌曲《半》。

第3位負責個人演唱為陳瑞輝（Frankie）唱出《鶴頂紅》。緊接由姜濤出場唱出自己的作品《作品的說話》。

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記者：陳淑霖