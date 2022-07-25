陳國基發文賀李惠履新　冀善用傳媒經驗做好公眾解說工作

上屆在特首辦擔任特別助理的李惠，今屆會擔任政務司司長政治助理，繼續與做過特首辦主任的司長陳國基共事。陳國基今日就在社交網站發帖文，歡迎對方加入政務司司長辦公室。

陳國基指，未來五年是香港「由治及興」的重要階段，相信李惠會利用過往在傳媒行業，以及過去5年在特首辦擔任特別助理的經驗，協助他執行各項政治工作，包括促進良好的行政立法關係、聯繫各持份者、向公眾和傳媒做好政策解說，為香港開啟良政善治的新局面。

李惠在2017年加入政府前，曾任職無綫電視記者。她日前受訪時曾指，過去擔任特別助理期間，較多在幕後出謀獻策，而問責官員最重要是協助解釋政策，日後會走得更前，親身推銷及解釋政策，形容工作會更有挑戰。

她又指，曾任傳媒工作的經驗令人更「貼地」，可把外界聲音及關注點帶入政府，協助制定政策時更全面考慮民間意見。

政府上周五委任第二批共19名副局長和政治助理，其中17人今日履新。

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