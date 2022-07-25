【公民科】教育局派員視學「敲山震虎」確保教學無走樣　正培訓退休校長助內地考察

▲ 公民與社會發展科本學年起推行。（資料圖片）

取代通識科的公民與社會發展科本學年起推行，所有學生在高中3年須到內地考察一次並完成報告。教育局今日（25日）表示，新科推行不久已派出首長級人員到校視學，希望可「敲山震虎」，提醒學校不要掉以輕心，確保教材沒有不恰當或變型走樣，又說如發現問題會校本問責。另外，教育局又正培訓退休校長，協助有需要的學校到內地考察。

立法會研究推動國民及國安教育小組委員會今日舉行會議。立法會議員吳秋北於會上指，有意見反映由於公民科合格率高，出現「老師Hea教，學生Hea讀」的情況，教育局副秘書長康陳翠華表示，課程推行要校本管理，強調如出現教材變型走樣的情況會校本問責。她稱，教育局於本學年上學期已到20間學校抽樣視學，並派出首長級人員，希望起「敲山震虎」作用，提醒學校不要掉以輕心；其後亦與校監、校長、副校長、科主任作分享，講述教學過程中不可接受的情況例子。

公民科3年課程內，學生必須到內地考察一次，並完成考察報告。康陳翠華強調，學生不可拒絕參與，如因特殊原因不能到內地考察，例如跌傷腳或重病等，學生要用其他方法補回報告。對於有議員反映當局要謹慎選擇考察地點，康陳翠華表示，考察團不是普通旅行團，當局會與內地部門溝通，了解有關地點的參觀價值及學習重點。她又提到，正培訓已退休的校長及副校長，協助有需要的學校到內地交流。

會上有議員關注教育局如何評估國民教育的成效，教育局局長蔡若蓮說，涉及建立感情、認同及價值觀層面不急於一時，

十年樹木、百年樹仁，國民教育及國安教育與愛國教育其實是任重道遠，要持之以恆，不會只簡單追求短時間內完成項目。

她又認為，老師可觀察學生表現，例如他們在升旗儀式中流露的情感，或者是否有參與建設國家的活動。蔡若蓮指，在港區國安法推出前，推廣國民教育面對不少波折，包括被污名化、愛國主義教育被扭曲，認為現時在概念上要正本清源，希望社會上有更多人支持推進國民教育，「讓同學知道自己嘅根係邊度。」

另外，對於有議員建議可透過重要歷史事件及遺址加強愛國教育，康陳翠華指出，教育局已為製作「活動規劃年曆」，列出「九一八事變」或「南京大屠殺紀念日」等重要日子，並會就有關日子舉辦教師培訓活動，內容包括簡報、抗戰老兵分享等，透過情感導引，讓學生慢慢思考及感悟，形容並非一步到位的事，要慢慢做。

▲ 教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

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記者：黃悅晴