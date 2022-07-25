【睡眠障礙】上床8分鐘內入睡屬異常　一文看4大過勞先兆

▲ 上床秒睡未必是好事。

都市人生活繁忙，上床秒睡原來未必是好事。有日本精神科醫生指出，平均不需8分鐘就能入睡，是屬於「異常疲倦」。在任何地方都能輕鬆入睡的人士，可能是長期睡眠不足的徵兆，若情況持續，可造成認知機能下降，並增加壓力等問題，影響健康。

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秋田大學醫學系精神科學講座教授三島和夫指出，睡眠充足的人士，從關燈到睡著約需15分鐘。當環境轉暗後，體內會調整至入睡狀態，睡意會慢慢湧現。

一般來說，如太早上床入睡，要花很長時間才能入眠。相反，若捱夜導致睡眠不足，就會很快睡著。入睡所需時間是根據每一天的疲累狀態，以及前一日睡眠時長等不同因素。因此每天睡眠所需時間有所出入，是不足為奇的事。

為了測試是否患有睡眠障礙，三島和夫會為潛在患者進行檢測。方法是於早上分4至5次進行，每次約2小時，測試者會被安排到躺在昏暗安靜的房間中，再紀錄檢查入睡所需時間，並有以下判斷：

睡眠時間充足的人士，平均入睡所需時間為10多分鐘。

在通宵一日後於再進行同樣檢查，平均入睡時間縮短2、3分鐘。

而平均不需8分鐘就能入睡，則被判定為「異常疲倦」。

日本節目《マツコの知らない世界》亦曾邀請睡眠改善指導師竹田浩一分享，有些人上床秒睡，並非正常。他表示，如5至10分鐘就可睡著，這種情況稱為「氣絕」，同時可解答為昏迷，太快入睡代表身體太疲勞及嚴重缺乏睡眠，有機會是慢性睡眠不足。

竹田浩一亦分析4種睡眠特徵，只有中其中一樣，都可代表身體過於疲勞及嚴重睡眠不足：

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最後他提醒，如出現以上情況，就要多加注意自己是否過勞。長時間休息不足會令身體超出負荷，使健康響起警號。

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責任編輯：羅嘉欣