【人口急跌】教聯會料將迎大規模縮班潮　倡容許學校「特事特辦」向大灣區招生

▲ 教聯會2名立法會議員聯同10多間中學校長會晤教育局局長蔡若蓮。（教聯會提供）

因應學生人口下降，教育界正面對「縮班殺校」危機，教聯會2名立法會議員今日（25日）聯同10多間中學校長與教育局局長蔡若蓮會晤，與會者在會上提及，受到兩地無法通關及移民等因素夾擊，面對即將來臨的大規模「縮班潮」，冀局方盡快與業界商討制訂可行方案穩定業界，並提出局方不應單以收生數字作為唯一殺校標準，建議容許香港學校向大灣區招生。

教聯會稱形容雙方會面氣氛良好，共同探討解決方案，以減低縮班殺校帶來的震盪。本身是小學校長的立法會議員、教聯會副主席朱國強認為，局方不應單以收生數字作為唯一殺校標準，須全盤考慮學校「亮點」、增值數據表現及所面對困難，給予適量支援。他建議局方藉著學生人口下降契機，考慮減少每班學生人數，以加強關顧學生，並提供足夠誘因，讓中學自願參與減班或合併。他亦期望局方特事特辦，加強支援取錄跨境生學校，在點算學生人數方面提供更大彈性，並容許香港學校向大灣區招生。

本身是中學校長的另一名教聯會副主席、立法會議員鄧飛指出，疫情持續兩年多，兩地至今仍無法全面通關，嚴重影響跨境生來港上學，非華語學生亦被迫滯留原居地；加上受移民增加等因素夾擊，愈來愈多學校反映接獲學生退學，新學年面臨縮班裁員，嚴重影響教育生態，由於教師編制收縮，學校無從規劃，遑論長遠發展，影響教育質素。

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記者：馮琪雅