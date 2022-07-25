【中學生寫作】青協年度校園作家出爐　元朗區中學中三及中四生圓夢出書

▲ 小說組冠軍得主許焯然（左二）及陳姝均（右二）。（大會提供相片）

學生可以透過寫作抒發感情，寫作過程中亦可訓練邏輯思維及培養創造力。由語文教育及研究常務委員會（語常會）支持及語文基金撥款，香港青年協會專業叢書統籌組舉辦的「全港即興創意寫作比賽及校園作家大招募計劃」，於周日（24日）舉行頒獎禮，其中「校園作家大招募計劃」分別由兩名中三及中四學生奪得冠軍。

本年度「校園作家大招募計劃」吸引300多名來自106間中學的學生報名參加，共80位學生獲選入圍參與一系列學習、培訓、實踐和比賽活動，包括「寫作訓練工作坊」、「寫作訓練營」，和「校園作家選拔賽」；今年特設小說組及非小說組，讓學生在不同領域發揮創意。

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學生冠軍作品出版成書

小說組冠軍得主為趙聿修紀念中學的中四學生許焯然，作品《致我在幻想世界中的姐姐》帶領讀者進入神秘幻境，陪伴書中兩位主角晨熹和暮影遊走現實與虛幻的世界，探討凡人與天才的故事。

非小說組冠軍為元朗公立中學校友會鄧兆棠中學的中三學生陳姝均，作品《孤島的溫柔》記錄了她14歲的文字，透過春、夏、秋、冬四個篇章，勉勵讀者溫柔地生活。

《致我在幻想世界中的姐姐》及《孤島的溫柔》已出版成書並公開發售，與書迷分享創作成果。

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網上寫作訓練營提供指導

香港青年協會總幹事何永昌致辭時表示，過去三年，「全港即興創意寫作比賽及校園作家大招募計劃」培訓了650名中小學生，未來期望與各界進一步推動本地青年的閱讀文化和文字創作。他指出，從學生的創作中，留意到他們在成長路上曾遇到迷惘時刻，慶幸他們以寫作抒發、梳理和記錄他們的經歷，以積極樂觀的態度、幻想和創意，讓文字成為療癒自己，甚至他人的力量。

香港教育大學文學及文化學系講師施偉諾、詩人梁璇筠、小說及專欄作者唐希文、作家黃怡及曾淦賢擔任寫作工作坊導師，為學生提供專業寫作指導。三日兩夜的網上寫作訓練營亦於4月順利完成，更安排了校園作家分享會和創作交流會等活動，讓學生與導師互動交流。

「全港即興創意寫作比賽及校園作家大招募計劃」於2021年9月至2022年年7月舉行，旨在進一步提升中學生中文寫作的水平及興趣，以及營造校園寫作風氣。其中「校園作家大招募計劃」分小說組及非小說組，兩本冠軍作品獲出版成書並公開發售，其餘獲獎作品的選段，將於網上發布及分享，詳情可瀏覽網站。

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責任編輯︰王明芳