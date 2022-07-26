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立法會財會下周五選主席　副主席陳振英料「坐正」

政治 20:40 2022/07/26

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立法會議員陳振英。（資料圖片）

多位議員轉跑道加入政府，或獲委任行政會議成員，立法會多個委員會主席因此出現空缺須重選。據聞各板塊經過協調，已有定案，「舊人」續擔大旗。其中，財委會副主席陳振英將「坐正」，航運交通界議員易志明則擔任副主席。

立法會秘書處今發電郵通知委員，財委會將於下周五進行主席選舉，委員可作出提名，最遲可於下周三交回提名表格。據悉，大熱的陳振英已報名參選。

陳振英本身是政府帳目委員會主席，若其出任財委會主席，帳委會亦要改選，有指零售及批發界議員邵家輝有意競逐。

另外，原由張國鈞和麥美娟出任主席的司法及法律事務委員會和房屋事務委員會，據聞將分別由建制派「班長」廖長江和工務小組委員會主席盧偉國接手。

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撰文 : 傅流螢

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