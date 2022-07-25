【香港建築】著名建築師馮永基分享香港建築故事　建築不是越高越「巴閉」

▲ 著名建築師馮永基分享香港建築故事，建築不是越高越「巴閉」。（曾耀輝攝）

香港著名建築師馮永基推出新書《你所不知的香港建築故事》，收錄逾70位香港建築師的作品，分享這些建築師的設計理念到人生經歷，今日（25日）在書展舉行講座，更邀請房屋局局長何永賢、華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興及建築師嚴迅奇作嘉賓，分享對本港建築的看法。

馮永基表示，有不少人認為香港沒有亮眼建築，又或是「香港公共建築好肉酸」，他在席上分享多張「你所不知的」香港建築，並指香港亦有不少具特色的建築，並不是越高的建築就是越「巴閉」，建築是每一個城市的選擇。

房屋局局長何永賢在講座上分享，一直在思考如何提升公營房屋居民的「幸福感」，不一定唔是大型華麗的建築，而是由細微處做起，規劃以人為本。她在席上亦希望更多建築師加入政府，以他們的知識建設更美好的香港。

知名建築師嚴迅奇認為，建築師應該關心「日常建築」，他以珠海學院為例，「只有一幅好細嘅地，但是所有設備在一棟建築內興建，只有香港才會發生」，他指香港建築麻雀雖小但五臟俱全，室內室外有互相呼應。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指，對香港未來的建築感到樂觀，因為香港有不少優秀的建築師不斷改進香港建築，「香港咁細嘅地方，係做緊世界級嘅事。」至於有人認為公共建築「肉酸」，他指那些是不適當的建築，「有時太過注重外貌，建築嘅外型應該係反映緊入邊嘅內容。」

《你所不知的香港建築故事》附大量精彩照片，透過訪談，分享這些建築師的設計理念到人生經歷。全書按地區分為七章，每章附詳細導讀，幫助讀者了解各區不同建築的巧思和美學。讀者隨文字遊走，可從建築、藝術及生活中，領悟「縱非主流，無阻細水長流」的涵義。

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記者：李榮忠