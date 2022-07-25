【國安教育】港大中大科大下學年起必修國安教育課程　一文看清8大國安課程

▲ 科大增設必修的法律教育網上課程。（資料圖片）

本港8間資助大學由新學年起均將國安教育列入課程。港大宣布，由下學年起，所有本科生均須修讀網上課程「憲法、基本法，及國安法入門」；中大將推出兩個1學分課程，主題為《認識中國》及《國家憲制秩序與香港》；科大則增設必修法律教育網上課程。

4間大學新學年起將新增涉及國安教育的課程，其中港大教務處向學生發電郵，將修讀國安法課程列為畢業要求，詳情即看：【下一頁】

中大回覆查詢時就表示，正在籌備《認識中國》及《國家憲制秩序與香港》 兩個課程，以推廣國家安全教育和守法意識，預計於2022/2023學年推出。兩個課程各設1學分，所有本科生必須修讀，其中《認識中國》主要從文化及歷史角度、現代化、社會、經濟及科技發展等認識中國歷史及發展；而《國家憲制秩序與香港》則包括國家發展與國家安全、香港基本法與港區國安法的大局觀，評核準則為合格或不合格。

另外，中大提及在本學年曾舉辦多項涉國安教育的活動，包括在新生迎新活動中，加入以「國家安全」為題的專題講，逾1,500人參與；亦舉辦以國家安全、公共衞生安全、糧食安全與生物能源等相關主題的講座，校方形容整體反應正面。

科大將增設「法律教育」課程，設3個網上學習單元，內容涉及《憲法》、《基本法》、《港區國安法》以及本港法律制度，不佔學分，但學生須在測試中及格。

其餘5間大學目前均已推出涉國安教育的課程，其中理大下學年將增設涉中國歷史及文化的必修科，學生須取得及格成績。浸大學生則須完成必修、不計學分的國家安全法教育聯通課程，包括出席兩小時的面授課堂，並在測驗取得及格成績；城大透過精進教育課程（Gateway Education）讓修讀不同主修的學生掌握跨學科知識，當中學習不同法規和公民責任等，包括國安法。

教大則由2021-22學年起，將國安法及國家安全教育列入必修通識課程，以研討會、講座等方式教授，而主修教育的學生，亦會透過其必修科目，了解教師專業操守、師德及國家安全教育在學校的推行。嶺大通過共同核心課程、綜合學習課程和研討會、講座等介紹國家和香港發展，當中包括國家安全議題，本學年有約700人參與。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴